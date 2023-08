La “temporary radio” di RDS sta per tornare a Messina: dove e quando

Dopo l’appuntamento di maggio, in diretta da Piazza Cairoli, la “temporary radio” di RDS fa nuovamente tappa a Messina per chiudere l’estate in bellezza: si tratta, infatti, dell’ultimo appuntamento inserito nel programma dell’Agosto messinese 2023, organizzato dal Comune di Messina.

Durante le dirette radiofoniche precedenti è stata realizzata anche “La Mossa di Messina“, una serie podcast in sei puntate in cui si racconta, attraverso la voce di Sergio Friscia (conduttore del programma “Anna e Sergio”, che qui interpreta Alberto Moroni), la storia della città; tra tradizioni e personaggi mitologici, senza dimenticare il terremoto del 1908. Le puntate possono essere riascoltate a questo link.

La temporary radio di RDS torna a Messina

Ma torniamo a quello che succederà a fine mese: l’appuntamento con gli speaker di Radio Dimensione Suono, infatti, è dal 28 agosto all’1 settembre e dal 4 all’8 settembre 2023, a piazzale Sant’Angelo, a Torre Faro.

Per consentire lo svolgimento delle dirette radiofoniche, il Comune di Messina ha disposto alcuni provvedimenti viabili, da giovedì 24 agosto al 10 settembre:

divieto di sosta 0-24, con rimozione coatta sul lato mare di via Torre (villaggio Torre Faro).

A Messina un’estate di radio

Insieme agli appuntamenti “on air” dal centro città, RDS ha animato l’estate messinese con l’RDS Summer Fest che si è svolto all’Arena di Capo Peloro il 21 e il 22 luglio. Tra gli artisti anche Annalisa, Mr. Rain, Achille Lauro.

(16)