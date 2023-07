RDS Summer Festival 2023 in arrivo a Messina: la mappa della viabilità di Capo Peloro

Al via il conto alla rovescia per RDS Summer Festival di Messina in arrivo all’area ex Seaflight di Capo Peloro il 21 e 22 luglio 2023. Per l’occasione il Comune ha disposto importanti modifiche alla viabilità di Torre Faro, tra divieti di sosta e di transito veicolare, già a partire dalla via Circuito. Il parcheggio “Torri Morandi”, inoltre, sarà riservato a coloro che si sono prenotati per assistere all’evento. Vediamo la mappa illustrata e le singole modifiche, con date e orari.

RDS Summer Festival 2023: la mappa della viabilità di Capo Peloro (Messina)

per le giornate del 21 e 22 luglio 2023, dalle ore 13,00 alle ore 02,00 del giorno successivo, istituire il divieto di sosta, con zona rimozione coatta (con collocazione di idonea segnaletica stradale) nelle seguenti strade: via Barresi (punto “4” allegato grafico);

(punto “4” allegato grafico); strada parallela ed a nord di via Barresi di collegamento fra via Fortino e via Lanterna (punto “5” allegato grafico);

via Fortino nel tratto compreso tra via Lanterna e piazzale Horcynus Orca (punti “3” e “6” allegato grafico), consentendo la sosta veicolare nella carreggiata stradale lato monte del tratto di via Fortino a doppia carreggiata, con quote diverse, antistante l’area ex Sea Flight (così come meglio indicato nell’allegato elaborato grafico), ai veicoli di servizio della società Messina Servizi Bene Comune, impegnati nelle attività di pulizia durante lo svolgimento della manifestazione; per le giornate del 21 e 22 luglio 2023, dalle ore 13,00 alle ore 02,00 del giorno successivo, istituire il divieto di sosta, con zona rimozione coatta (con collocazione di idonea segnaletica stradale) sul lato sinistro secondo il senso di circolazione, in via Senatore Francesco Arena nel tratto compreso tra il piazzale Horcynus Orca e via Pozzo Giudeo; per le giornate del 21 e 22 luglio 2023, dalle ore 13,00 alle ore 02,00 del giorno successivo, istituire il divieto di sosta con zona rimozione coatta sul lato destro secondo il senso di circolazione, in via Senatore Francesco Arena, per un tratto di m. 200,00 con inizio dal locale denominato “La risacca dei due mari”, consentendo la sosta ai veicoli delle Forze dell’Ordine, così come meglio indicato nell’allegato elaborato grafico; per le giornate del 21 e 22 luglio 2023, dalle ore 13,00 alle ore 02,00 del giorno successivo, istituire il divieto di sosta con zona rimozione coatta in tutto il piazzale antistante la sede dell’Horcynus Orca, consentendo la sosta ai veicoli delle Forze dell’Ordine e delle ambulanze, così come meglio indicato nell’allegato elaborato grafico; per le giornate del 21 e 22 luglio 2023, dalle ore 13,00 alle ore 02,00 del giorno successivo, istituire il divieto di sosta con zona rimozione coatta ambo i lati di via Glauco, consentendo la sosta di eventuali autobus che trasportano gli spettatori alla manifestazione di cui in premessa. Se non dovesse verificarsi la presenza di autobus, la via Glauco, su indicazione delle Forze dell’Ordine preposte allo specifico Servizio, potrà essere destinata alla pubblica sosta; dalle ore 00,00 del 20/07/2023 alle ore 02,00 del 22/07/2023, istituire il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, all’interno dell’area di parcheggio “Torri Morandi”, consentendo la sosta, esclusivamente, ai veicoli dei possessori di braccialetto identificativo rilasciato a coloro che si sono accreditati, con relativo codice QR, per assistere alla manifestazione di cui in premessa; per le giornate del 21 e 22 luglio 2023, dalle ore 17,30 alle ore 02,00 del giorno successivo, interdire l’accesso veicolare (con collocazione di idonee barriere) nelle seguenti strade, ad esclusione dei veicoli di servizio della società Messina Servizi Bene Comune impegnati nelle attività di pulizia durante lo svolgimento della manifestazione, dei veicoli di servizio dell’AMAM per l’espletamento delle proprie attività e degli autobus ATM impegnati lungo i percorsi necessari allo svolgimento del proprio servizio durante lo svolgimento della manifestazione: via Palazzo in corrispondenza dell’intersezione con via Circuito (punto “A” dell’allegato elaborato grafico); via Cariddi in corrispondenza dell’intersezione con via Circuito (punto “B” dell’allegato elaborato grafico); via Pozzo Giudeo a valle dell’accesso dell’area di parcheggio “Torri Morandi” (punto “C” dell’allegato elaborato grafico); via Pozzo Giudeo in corrispondenza dell’intersezione con Senatore Arena (punto “D” dell’allegato elaborato grafico), ad eccezione dei veicoli dei possessori di braccialetto identificativo rilasciato a coloro che si sono accreditati, con relativo codice QR, per assistere alla manifestazione di cui in premessa, diretti all’area di parcheggio “Torri Morandi” e fino a saturazione della stessa area di parcheggio; via Vincenzo Leanza (via Senatore Arena – Canale degli Inglesi) in corrispondenza dell’intersezione con la S. S. 113 dir. (punto “E” dell’allegato elaborato grafico) ad eccezione dei veicoli dei possessori di braccialetto identificativo rilasciato a coloro che si sono accreditati, con relativo codice QR, per assistere alla manifestazione di cui in premessa, diretti all’area di parcheggio “Torri Morandi” e fino a saturazione della stessa area di parcheggio e dei residenti, affittuari e proprietari di immobili presenti lungo il tratto di via Vincenzo Leanza (via Senatore Arena – Canale degli Inglesi) compreso tra la S. S. 113 dir. e via Pozzo Giudeo.

Oltre alle modifiche alla viabilità di Torre Faro previste per l’evento RDS Summer Festival Messina a Capo Peloro, nei prossimi giorni saranno comunicati i provvedimenti adottati dall’ATM per consentire di raggiungere il villaggio marinaro. La mappa è scaricabile in alta risoluzione in PDF a questo link.

