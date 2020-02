Il Carnevale invade Messina: tutti gli eventi del weekend in città e nei villaggi

Sfilate in maschera e carri allegorici, infiorate e sport: il Carnevale ha conquistato Messina e per questo week-end ha in serbo tanti eventi tutti da scoprire che animeranno le vie della città e dei villaggi. Vediamo, nel dettaglio, il programma completo.

La seconda edizione de “U Cannaluvari Missinisi – Il più bel Carnevale dello Stretto” promosso dall’Amministrazione comunale è ormai entrato nel vivo. I primi eventi sono già cominciati e il centro città è stato invaso da bambini e bambine travestiti da coccinelle, supereroi, maschere tradizionali e personaggi della cultura pop.

È arrivato, però, il momento di entrare nel vivo dei festeggiamenti: da Faro Superiore a Bordonaro, dal centro ai villaggi, tutta la città e i suoi villaggi saranno coinvolti nel Carnevale. Il primo appuntamento è fissato per oggi pomeriggio, in Galleria Vittorio Emanuele, per il “Latin Carnaval Party”, domani sarà il turno del teatro con “Bentornato Peppe Nappa”, ma tutto il fine settimana trascorrerà all’insegna del divertimento.

Gli eventi di Carnevale a Messina e nei villaggi: il programma del week-end

Venerdì 21 febbraio

ore 18.00 – alla Galleria Vittorio Emanuele, “Latin Carnaval Party” con gli A. R. Cubans – Street.

Sabato 22 febbraio

ore 10.30 – a piazza del Popolo, evento sportivo “Minivolley S3 in Maschera”; alle 15, “Carnevale al Faro” a Faro Superiore;

ore 16.30 – a Galati Marina l’evento “Lu Mari di Cannaluvari” ;

ore 18.30 – a Santa Maria Alemanna, Il Volto e La Maschera “Bentornato Peppe Nappa”;

ore 19.30 – a Larderia “XV Sagra di Carnevale”.

Domenica 23 febbraio

ore 10.00 – “ Sfilata di Carnevale in Maschera ”, organizzata dall’Istituto Vittorini, dal Teatro Vittorio Emanuele, via I Settembre e arrivo a piazza Duomo;

”, organizzata dall’Istituto Vittorini, dal Teatro Vittorio Emanuele, via I Settembre e arrivo a piazza Duomo; ore 15.00 – “Carnevale al Faro” a Faro Superiore;

ore 15.00 – Sfilata di Carri a Curcuraci;

ore 15.30 – “Sfilata di Gruppi in Maschera”, attraverso i viali San Martino/Europa, via Garibaldi e piazza Duomo;

ore 15.30, “U Cannaluvari di Bordonaro” sfilata del Carro di Carnevale e mascherine lungo le vie di Bordonaro;

ore 17.00 – a piazza Duomo, Infiorata di Carnevale ;

; ore 20.00 – a piazza Duomo, spettacolo ed animazione musicale con ospite tv i “Los Locos”.

Questo il programma del fine settimana, ma Carnevale finirà il 25 febbraio e Messina ha nel cassetto tante altre iniziative per concludere i festeggiamenti. Un piccolo spoiler: lunedì ci sarà il Pignolata Day.

