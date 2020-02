U Cannaluvari Missinisi: il programma del Carnevale 2020 di Messina

27 Condivisioni Facebook Twitter

Tutto il programma del Carnevale 2020 a Messina. Arriva la seconda edizione del “U Cannaluvari Missinisi: il più bel Carnevale dello Stretto”. Dal 20 al 25 febbraio, Messina torna a festeggiare la festa in maschera più attesa dell’anno.

In programma, per il Carnevale 2020 di Messina, 6 giorni di sfilate, tra: carri, pignolate e spettacoli teatrali dedicati alle maschere siciliane per eccellenza. La rassegna nel dettaglio.

Il Carnevale di Messina

Dal 20 al 25 febbraio, per festeggiare il Carnevale, il Comune di Messina ha organizzato – in sinergia con gli Istituti scolastici del territorio, Confcommercio, Confesercenti e Associazioni locali – la seconda edizione del “U Cannaluvari Missinisi: il più bel Carnevale dello Stretto”.

«L’intenzione – afferma l’Assessore Scattareggia – è di far tornare la tradizione del Carnevale a Messina. Una tradizione che si è persa e che le nuove generazioni non conoscono ma che grazie a questi appuntamenti possono riscoprire».

Tantissimi gli eventi in programma che coinvolgeranno tutta la città e i villaggi limitrofi.

«Attenzione particolare – continua Scattareggia alla rassegna del “Carnevale dei Villaggi”. Proprio nei villaggi, infatti, si è mantenuta la tradizione del Carnevale».

La maschera di Peppe Nappa

Tra gli eventi in programma per la seconda edizione del Carnevale a Messina anche uno spettacolo teatrale dedicato alla maschera di Peppe Nappa. La performance “Bentornato Peppe Nappa” – prevista per sabato 22 febbraio, alle 183.0, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna – rientra nella 13esima edizione de “Il Volto e la Maschera” curata dal Museo cultura e musica popolare dei peloritani. In scena gli attori dell’Accademia On Stage.

«Abbiamo sposato questo progetto – racconta il regista Antonio Previti – con la voglia di riscoprire questa maschera dimenticata di Peppe Nappa. Maschera che risulta essere rivendicata non soltanto da Messina ma anche da altre città in Sicilia. Proprio su questo abbiamo ricostruito lo spettacolo. Ci sarà uno stornellatore dal vivo che sarà interpretato da Felice Currò, la compagnia dell’Ippogrifo che farà una performance di burattini e la particolarità sarà che Peppe Nappa sarà interpretato da una donna: Gabriella Zecchetto. Insieme a lei, gli altri attori dell’Accademia On Stage: Michele Falica, Alessandra Zecchetto e Veronica Capodici.

Nappa prende origine dalla nappa che era lo straccio dei poveri. La nappa è la pezza siciliana. Peppe Nappa, infatti, è la maschera che rappresenta la figura di un servo.

“U Cannaluvari Missinisi” – tutti gli eventi in programma

Il Carnevale messinese sarà una festa dedicata a tutti per far rinascere le vecchie tradizioni della città. Il programma del Carnevale 2020 a Messina:

Giovedì 20 febbraio

09.30 – Sfilata di Carnevale Istituto Piano /La Pira – Piazza Unione Europea – Via I Settembre – Piazza Duomo;

11.00 – Sfilata Ecomaschera Istituto Cannizzaro / Galati – via Faranda – via A. Martino – via T. Cannizzaro – Piazza Cairoli;

15.00 – Sfilata Carri – Curcuraci;

16.00 – Carnevale a Larderia – Larderia;

18.30 – Concerto Carnevalesco con il Coro Gaudemus in Domini, diretto dal Maestro Aldo Beninati – Galleria Vittorio Emanuele.

Venerdì 21 febbraio

11.00 – Il Carnevale dei Piccoli con: trampolieri, giocolieri, mangiafuoco, zucchero filato – Piazza Duomo;

18.00 – Latin Carnaval con gli A.R. CubanStreet – Galleria Vittorio Emanuele.

Sabato 22 febbraio

10.30 – Evento Sportivo “Minivolley S3 in Maschera” – Piazza del Popolo;

15.00 – Carnevale al Faro – Faro Superiore;

16.30 – Lu Mari di Cannaluvari – Galati Marina;

18.30 – Il volto e la Maschera “Bentornato Peppe Nappa” – Chiesa di Santa Maria Alemanna;

19.30 – XV sagra di Carnevale – Larderia

Domenica 23 febbraio

10.00 – Sfilata di Carnevale Istituto Vittorini – Teatro Vittorio Emanuele – via I Settembre – Piazza Duomo;

15.00 – Carnevale al Faro – Faro Superiore;

15.00 – Sfilata Carri – Curcuraci;

15.30 – Sfilata di gruppi in maschera – viale Europa – viale San Martino – Piazza Cairoli – via Garibaldi – Piazza Duomo;

17.00 – Infiorata di Carnevale – Piazza Duomo;

20.00 – Spettacolo e Animazione Musicale con i Los Locos – Piazza Duomo.

Lunedì 24 febbraio

15.00 – Carnevale a Larderia a cura di Movida e Ardelis – Laderia;

16.00 – Pignolata Day – Piazza Duomo;

18.00 – Concorso “La Maschera di Carnevale” – Piazza Duomo;

20.00 – Carnaval Dance Animazione in Maschera con le scuole di ballo messinesi – Piazza Duomo.

Martedì 25 febbraio

15.30 – Sfilata gruppi in maschera e mini carri – viale Europa – viale San Martino – Piazza Cairoli – via Garibaldi – Piazza Duomo;

Spettacolo e Animazione Musicale con il gruppo brasiliano “Carnival Samba” – Piazza Duomo.

