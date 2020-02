A Messina il Pignolata Day: in arrivo la festa più dolce della stagione

Messina si prepara al Pignolata Day. L’evento più dolce del Carnevale sta per arrivare e sarà dedicato a uno dei prodotti tipici più amati dell’arte pasticciera messinese. L’iniziativa verrà presentata venerdì a Palazzo Zanca, ma alcuni dettagli sono già stati svelati.

L’appuntamento è per il 24 febbraio 2020 alle 16.30 a piazza Duomo per assaggiare la pignolata preparata per l’occasione dai maestri pasticceri della Città Metropolitana di Messina. Obiettivo dell’iniziativa è quello di celebrare e promuovere uno dei dolci più amati nella città dello Stretto, ma non solo. Nel contempo verrà inoltre presentata la domanda per il riconoscimento del Marchio DOP della pignolata messinese.

Maggiori dettagli sul Pignolata Day, nato dalla collaborazione tra il Comune di Messina, la Camera di Commercio e le Associazioni di Categoria, verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà a venerdì, alle 10.00 nella Sala Falcone e Borsellino di Palazzo Zanca. Parteciperanno il Sindaco Cateno De Luca, l’assessore con delega alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino e alcuni rappresentanti di Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato.

L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi del Carnevale a Messina (anzi, “U Cannaluvari Missinisi”), la sei giorni di feste, sfilate e spettacoli teatrali organizzata dal Comune tra il 20 e il 25 febbraio 2020.

