Grande successo a Milazzo per lo Street Food Sicily on Tour: le tappe di luglio 2023

Boom di presenze a Milazzo per lo Street Food Sicily on Tour che sta animando questa estate 2023 in provincia di Messina tra buon cibo, musica, animazione e cabaret. Già programmate le tappe di luglio a Rometta e Tonnarella, ma in versione fish.

Cala il sipario sui 32 stand gastronomici che hanno animato la Marina Garibaldi di Milazzo da giovedì 22 a domenica 25 giugno. La manifestazione, ricordiamo, è organizzata dall’imprenditore Claudio Prestopino, con la collaborazione del Gal Nebrodi Plus, con la leadership di Francesco Calanna, che mette il suo patrocinio, e la community di “IoComproSiciliano”.

Soddisfatto il sindaco Pippo Midili, che ha “messo le mani in pasta” e si è cimentato, insieme allo chef Enzo Piedimonte della pizzeria “Piedimonte 1.0” di Rodia, e a David Gitto, maestro pizzaiolo di “Non solo pizza” nella preparazione di una pizza fritta ripiena di ricotta fresca: «La qualità – ha commentato il Primo Cittadino – è fondamentale in ogni scelta sia per quanto riguarda la fabbricazione di un progetto duraturo per l’incremento del turismo sia per la collaborazione con questo staff organizzativo sia per la fiducia riposta in questi produttori che si sacrificano spesso per formare parecchi giovani verso una professione fattiva anziché restare a spasso».

Tra i piatti più amati dello Street Food Sicily on Tour di Milazzo, la Guastella di Santa Maria (pane arabo) con polpetta di carne di cavallo al panino con totano e panelle o con il pesce spada, l’arancino bomba fatto con la vera salsiccia dei Nebrodi, le crepes di Santa Teresa di Riva, il cannolo gelato, il mix di rustici mignon, le lumache aromatizzate, il panino bufafotto, Provolo L’Ottavo Nano.

Street Food Sicily on Tour: i cooking show di Milazzo

Non potevano mancare nel corso di questa quattro giorni dedicata al cibo da strada i cooking show organizzati e condotti dalla giornalista Marcella Ruggeri:

ad aprire le danze il 22 giugno, lo chef Massimo Milano dell’ Eolian Milazzo Hotel , con il sous chef Giuseppe Cambiano, che ha realizzato l’ Hamburger di alalunga , distribuito in un bocconcino di pan brioche e in una barchetta di bambù. A dirigere la struttura alberghiera, già vincitrice sei anni fa del “Best in Sicily” di Cronache di Gusto, è Marco Falletta.

il 23 giugno i riflettori sono stati puntati sullo chef Salvatore – Totò Bonfiglio, alla guida del ristorante Gourmet "Totò Passami L'Olio". Piatto della serata è stata una pietanza a base di Ventruzza di Stocco trasformata in "Raviolo da passeggio", contenente anche Salsa Nduja e crema di formaggio di capra girgentana. Ad accompagnare lo chef Totò, la squadra di sommelier Milù – Marilena Terranova, moglie di Bonfiglio, che si occupa anche dei dolci, il maitre Davide Pergolizzi e Seni;

il 24 il cooking show del sindaco di Milazzo, Pippo Midili, con lo chef Enzo Piedimonte della pizzeria Piedimonte 1.0 di Rodia. Insieme a David Gitto di "Non solo pizza", i due hanno preparato la pizza fritta ripiena di ricotta fresca;

della pizzeria di Rodia. Insieme a di “ ”, i due hanno preparato la pizza fritta ripiena di ricotta fresca; a chiudere i cooking show, la chef Veronica Ravidà dell’Hostaria San Francesco che è stata affiancata per l’occasione dall’aiuto di sala Caterina Pagano e ha preparato una pietanza denominata “Festa Patronale” (Tacos di pane carasau con salsiccia al vino e cannella e cipollata).

Non solo Street Food, on Tour anche musica e intrattenimento

Lo Street Food Sicily on Tour di Milazzo, così come le tappe che lo hanno preceduto, lascia però ampio spazio anche alla musica e all’intrattenimento. A calcare il palco tra il 22 e il 25 giugno: Emanuele Fazio’s Band con il suo sound latineggiante; i Blockbusters con le colonne sonore dei film; i Match Music Live Band e gli UV4, gruppo composto da da giovanissimi tra i 17 e i 19 anni con la solista Aurora Mannelli – in arte Aura (premio internazionale per le scuole). Largo anche all’intrattenimento con il mago comico Raffaello Corti.

Le prossime tappe dello Street Food Sicily on Tour 2023

Già annunciate le prossime tappe dello Street Food Sicily on Tour per quest’estate. A luglio 2023, la carovana del gusto si sposterà infatti a Rometta e Tonnarella, sempre in provincia di Messina, con una versione fish.

