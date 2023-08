Tutto Eventi: cose da fare a Messina per dire “ciao” ad agosto

Ci siamo divertiti, abbiamo nuotato, mangiato, brindato, ballato, cantato, ma adesso è tempo di dire “ciao” ad agosto e cosa c’è di meglio che un’ultima festa piena di “Tutto Eventi“: la rubrica che seleziona gli appuntamenti e le cose da fare a Messina nel weekend, l’ultimo agostano.

Per salutare al meglio l’estate e per alcuni di voi anche le ferie, ecco i due eventi imperdibili: “La Notte della Tarantella” in programma a Villa Dante sabato 26 agosto, con ingresso gratuito. Se, invece, avete voglia di godervi ancora le bellezze naturali e storiche arriva Borghi dei Tesori Fest 2023, il festival dedicato ai borghi siciliani organizzato dalla Fondazione Le Vie dei Tesori. Qui trovate tutti i luoghi da visitare in provincia di Messina.

Tutto Eventi per salutare l’agosto 2023

E poi ancora un incontro con l’ingegnere dell’Agenzia Spaziale Italiana Simone Pirrotta al Circolo Canottieri Thalatta; il concerto di Matteo Mobrici al Giardino Corallo; una festa anni ’80 al Retronouveau; lo spettacolo teatrale di Saverio Tavano alla Tenuta Rasocolmo. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 25 a domenica 27 agosto 2023:

Concerti

venerdì 25 agosto, alle 21.30, al Teatro di Taormina : Madame in concerto ;

: ; venerdì 25 agosto, alle 22.00, al Mashpremi : Faber Quartet in concerto ;

: in ; sabato 26 agosto, alle 21.00, al Giardino Corallo : Mobrici in concerto ;

: in ; sabato 26 agosto, alle 21.00, a piazza Cagli , a Letojanni: Raf in concerto ;

, a Letojanni: in ; sabato 26 agosto, alle 21.30, al Teatro di Taormina : Renga e Nek in concerto ;

: e in ; domenica 27 agosto, alle 18.30, alla Tenuta Rasocolmo per il Capo Rasocolmo Summer Fest: Simona Sciacca in “Cantu di Terra, Vuci di Donna”, con Alessandro Chimienti alla chitarra, Mauro Menegazzi alla fisarmonica.

Incontri e Laboratori

sabato 26 agosto, alle 14.00, all’ Octopus : “Humus. Dialoghi al Mare su Stili di Vita Sostenibili“, talk a cura di Elena Giardina ed Elena Bonaccorsi ;

: “Humus. Dialoghi al Mare su Stili di Vita Sostenibili“, a cura di ed ; sabato 26 agosto, alle 19.00, al Circolo Canottieri Thalatta : “La missione spaziale Liciacube”, incontro con l’ingegnere dell’Agenzia Spaziale Italiana Simone Pirrotta . Modera Milena Romeo , interviene Enrico Ferrone ;

: “La missione spaziale Liciacube”, . Modera , interviene ; sabato 26 agosto, alle 19.00, a Francavilla di Sicilia: “Comunicare l’antico. Tra Oriente e Occidente – Storie di piccoli e grandi Musei”, con Gabriella Tigano e Orazio Micali, rispettivamente direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina e direttore del Museo Regionale di Messina. Anteprima di NaxosLegge 2023.

Mostre

venerdì 25 agosto, alle 18.30, alla Galleria Fabbrica 11 di Salina : vernissage di “Un’I-Dea di Donna” con le opere di Daniela Balsamo , Ilaria Del Monte , Ersilia Leonini , Jara Marzulli , Linda Sofia Randazzo . A cura di Mariateresa Zagone . La mostra sarà visitabile fino al 22 settembre 2023;

: vernissage di “Un’I-Dea di Donna” con le opere di , , , , . A cura di . La mostra sarà visitabile fino al 22 settembre 2023; prosegue fino al 31 agosto, a Casa Peloro : “Le Barche del Peloro“, mostra con le opere di Barbara , Malia e Arianna ;

: “Le Barche del Peloro“, con le opere di , e ; prosegue fino al 31 agosto, alla Casa del Cinema di Taormina : “Finestra a Sud”, mostra di Alessandro Florio per la Fondazione Taormina Arte Sicilia;

: “Finestra a Sud”, di per la Fondazione Taormina Arte Sicilia; prosegue fino al 30 settembre, al Parco Archeologico Naxos Taormina : “Pieghe del Tempo”, mostra di Claudio Palmieri , a cura di Ilaria Schiaffini ;

: “Pieghe del Tempo”, di , a cura di ; prosegue fino 14 ottobre, al Museo Regionale di Messina: “Seguendo Caravaggio“. Il MuMe è visitabile da lunedì al sabato dalle 09.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00. Domenica e festivi dalle 09.00 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 12.30).

Teatro e Danza

venerdì 25 agosto, alle 19.30, alla Tenuta Rasocolmo per il Capo Rasocolmo Summer Fest: “U figghiu“, scritto e diretto da Saverio Tavano , con Anna Maria De Luca , Francesco Gallelli , Claudio Rombolà ;

per il “U figghiu“, scritto e diretto da , con , , ; venerdì 25 e sabato 26 agosto, alle 19.00, al Teatro Greco di Tindari per il Festival Meteora : “Meteora tra Terra e Cielo”, spettacolo di danza butoh , a cura della Compagnia Sicula Butoh ;

per il : “Meteora tra Terra e Cielo”, , a cura della ; venerdì 25 agosto, alle 21.00, all’ Ex Convento San Francesco per il Tindari Festival 2023 : “Magnificat” di Alda Merini , adattamento Gabriele Allevi , regia Paolo Bignamini , con Arianna Scommegna e con Giulia Bertasi alla fisarmonica;

per il : “Magnificat” di , adattamento , regia , con e con alla fisarmonica; domenica 27 agosto, alle 18.30, al lido Horcynus Orca : teatro per bambini “Il Gatto con gli Stivali”, adattamento e regia Gianni Fortunato Pisani , con Gianni Fortunato Pisani, Emanuela Ungaro , Alessio Pettinato e Laura Giannone . Accademia Sarabanda ;

: “Il Gatto con gli Stivali”, adattamento e regia , con Gianni Fortunato Pisani, , e . ; domenica 27 agosto, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari per il Tindari Festival 2023 : “Giudei a Tindari“, con Eleonora Bordonaro e i Giudei di San Fratello in Verso Roda con i cunti di Giuseppe Provinzano ;

per il : “Giudei a Tindari“, con e i in con i cunti di ; domenica 27 agosto, alle 21.00, al Teatro della Nike del Parco Archeologico Naxos Taormina per Interpretare l’Antico 2023: “Teras, Tiresia”, corto teatrale di Valeria La Bua, con Rita Fuoco Salonia, regia Toscano/La Bua.

Cinema

venerdì 25 agosto, alle 21.30, all’ Area Iris : “L’ultima notte d’amore”, scritto e diretto da Andrea Di Stefano , con Pierfrancesco Favino ;

: “L’ultima notte d’amore”, scritto e diretto da , con ; sabato 26 e domenica 27 agosto, alle 21.30, all’Area Iris: “La casa dei fantasmi”, diretto da Justin Simien, con Lakeith Stanfield e Rosario Dawson.

Serate danzanti

venerdì 25 agosto, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap”, live set a cura di Vincio Siracusano , dj set a cura di Ale dB ;

: “Mind The Gap”, a cura di , a cura di ; venerdì 25 agosto, alle 22.30, al Riva Club : “Down Floor Party”, dj set a cura di Turki Stan , Emme T Emme , Lodomil . Sculture di Marco Saija . A cura del Collettivo FestaNera ;

: “Down Floor Party”, a cura di , , . . A cura del ; sabato 26 agosto, alle 21.00, a Villa Dante : La Notte della Tarantella . Ingresso gratuito;

: . Ingresso gratuito; sabato 26 agosto, alle 22.30, al Retronouveau : “Tutta Colpa degli Anni ’80”, dj set a cura di Davide Patania ;

: “Tutta Colpa degli Anni ’80”, a cura di ; sabato 26 agosto, alle 23.00, al Coco Bongo di Villafranca: OMD presenta “Schiuma Party“.

Natura e Relax

sabato 26 agosto, alle 18.00, all’ Argimusco : “Argimusco sotto le stelle”, escursione serale a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per partecipare;

: “Argimusco sotto le stelle”, a cura dell’ . A questo link per partecipare; domenica 27 agosto, alle 10.00, al Parco dei Nebrodi: “Estate sui Nebrodi”, escursioni a cura dell’Associazione PFM. A questo link per partecipare.

Giornate speciali

da venerdì 25 a domenica 27 agosto, al Mediterranea Club di Milazzo : Allinparty 2023 , a cura di Mediterranea Eventi . A questo link il programma;

: , a cura di . A questo link il programma; venerdì 25 agosto, alle 21.00, a Salice : Musica d’Insieme in Piazza, a cura della Banda Musicale di Salice ;

: Musica d’Insieme in Piazza, a cura della ; sabato 26 e domenica 25 agosto: Borghi dei Tesori Fest 2023 .

. prosegue fino a domenica 27 agosto, a Mazzarà Sant’Andrea: Street Food Sicily on Tour. A questo link per maggiori informazioni.

Prossimi eventi a Messina

giovedì 31 agosto, alle 19.30, a Casa Remedios (Spartà): proiezione docu-serie “Donne Luce”, a seguire incontro con la regista Macrina Binotti A questo link per maggiori informazioni;

(Spartà): “Donne Luce”, a seguire con la regista A questo link per maggiori informazioni; venerdì 8 settembre, alla FORO G gallery: “Letture fotosensibili – Odi et Amo”, workshop a cura di Roberta Guarnera. A questo link per maggiori informazioni.

