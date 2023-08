A Messina un talk per dare voce ai progetti del territorio: la prima edizione di “Humus”

Il nome completo è “Humus – Dialoghi al mare su stili di vita sostenibili” ed è il talk organizzato da Elena Giardina ed Elena Bonaccorsi, sabato 26 agosto dalle 14.00, all’Octopus di Messina. La Giardina e la Bonaccorsi, rispettivamente fondatrici dei progetti Bike Therapy e ME&SEA, di stanza a Torino e Roma, tornano a Messina per dare voce a esperienze, progetti e stili di vita che valorizzano il territorio.

«Sarà un pomeriggio dedicato al dialogo e alla conoscenza di progetti virtuosi che, – dice Elena Giardina –, curano e amano il nostro territorio e la sostenibilità ambientale in tutte le sue forme. Un pomeriggio dedicato alla speranza del cambiamento e in connessione con idee che possano cambiare la visione della vita in modo meno impattante e nel rispetto e cura dei vari sistemi ambientali. L’intento di Humus è quello di poter condividere modi e stili di vita e così offrire idee, curando i luoghi che si vivono».

La prima edizione di “Humus”

Sabato 26 agosto, all’Octopus di Messina, sarà quindi l’occasione di conoscere realtà attive sul territorio con l’obiettivo di «dare voce ad esperienze, progetti e modi di vita che possano essere da stimolo per la valorizzazione e la tutela della terra e del mare e – si legge sull’evento –, per incentivare la creazione di nuove reti culturali e nuovi modi di coinvolgimento: storie e racconti di vita di giovani che hanno deciso di trasformare le proprie scelte di vita in “progetti culturali a km0”, nel totale rispetto dei luoghi che vivono e che, contestualmente, rappresentano un grande valore e opportunità per la comunità messinese, proprio come l’humus».

Gli ospiti della prima edizione di “Humus”: Federica Quattroni e Andrea Morabito – Farisusu Project; Marco Mangano – Messina Ciclabile; Francesco D’Antoni – Mediterranea Bike; Fabio Bruno e Giuseppe Arrigo – Start Me Up; Martina Camano – Pikini Giocattoli Imperfetti; Eleonora Bovo – Educare nel Bosco; Marzia Villari – Azienda Agricola Villaré; Claudia Cavaliere Martinez – Mamma nel Bosco; Massimo Giacoppo – Polisportiva Sant’Agata; Giulia Giordano – Teatro, Natura e Danza; Enzo Cimino – musica e piante; Alessandro Turchi – Collettivo FestaNera.

A questo link per maggiori informazioni sull’evento.

(4)