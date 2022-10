Dal suino nero alle castagne: le sagre di ottobre a Messina e provincia

Ottobre è arrivato e con lui l’autunno e le sagre dedicate ai sapori tipici locali: il meteo sembra favorevole, quindi quale occasione migliore per fare una gita fuori porta? Vediamo gli eventi da non perdere per un weekend all’insegna del gusto in provincia di Messina.

Salsiccia, funghi, suino nero dei Nebrodi, ma anche zucche e castagne. Ottobre è il mese delle sagre e anche la provincia di Messina è zeppa di eventi da qui a fine mese. In occasione di questa prima Newsletter autunnale di Normanno.com abbiamo raccolto alcune di quelle più interessanti (o forse dovremmo dire gustose) a pochi chilometri dalla città dello Stretto.

Tre sagre per la tua gita fuori porta in provincia di Messina

Pronti a una scorpacciata di cibo? Questa settimana vi portiamo a Motta Camastra, a Floresta e nei villaggi della zona Sud di Messina:

Sapori e sentieri d’autunno con Valli Basiliane – trekking e abbuffate, parte questo fine settimana l’evento che coinvolge i villaggi della zona Sud di Messina, da Cumia a San Filippo. Il programma stilato dalla Cooperativa di Comunità “Valli Basiliane” è ampio e prevede: la sagra della zucca e della salsiccia di Cumia Inferiore ( 22 ottobre ); quella della castagna e della patata di Cumia Superiore ( 29 ottobre ). Il programma completo, compresi gli appuntamenti di trekking, è disponibile a questo link.

– il 16, il 23 e il 30 ottobre, tra le 11.00 e le 23.00 sono previste degustazioni, stand espositivi, mostre e folklore nel centro storico di Rometta. Per chi vuole, inoltre, è possibile anche fare un giro sul trenino turistico. Tutte le info qui. Festa della Noce di Motta Camastra – iniziata lo scorso weekend continuerà sabato 8 e domenica 9 ottobre la 18esima edizione della sagra dedicata alla noce di Motta Camastra. Nel corso dell’evento sarà infatti possibile degustare piatti preparati con il frutto tipico del Comune della provincia di Messina, ma anche assistere a spettacoli musicali e folkloristici. Domenica, in particolare, ci sarà uno spettacolo itinerante per il centro storico e una sfilata dedicata al carretto siciliano. Dalle ore 11.00 alle ore 24.00, è previsto un bus navetta gratuito che dal campo sportivo porta al centro abitato, e viceversa. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

a , in provincia di Messina, prosegue “Ottobrando”, manifestazione organizzata dal Comune di Floresta insieme alla Pro Loco locale e dedicata ogni weekend a un prodotto enogastronomico diverso. Domenica 9 ottobre sarà il momento della sagra del suino nero dei Nebrodi, ma si proseguirà fino a fine mese con giornate dedicate ai , alla , alle e alle . Tra i 68 stand allestiti nel centro del paese uno è dedicato al piatto del giorno; Sagra del Suino Nero dei Nebrodi e del Fungo Porcino – a Cesarò sabato 22 e domenica 23 ottobre , nel cuore dei Monti Nebrodi, torna per la sua 21esima edizione la sagra dedicata ai prodotti più amati della zona.

– a , nel cuore dei Monti Nebrodi, torna per la sua 21esima edizione la sagra dedicata ai prodotti più amati della zona. Messina Street Food Fest – non è esattamente una sagra, ma non potevamo non citarlo. Dopo lo stop imposto dal covid-19 torna a piazza Cairoli l’evento dedicato al cibo da strada nostrano e straniero. L’appuntamento è da giovedì 13 a domenica 16 ottobre. Al di la delle casette del gusto che già stanno prendendo posto a piazza Cairoli, ogni sera ci sarà anche uno show cooking a base di pesce (Street Fish) il cui ricavato andrà in beneficienza.

