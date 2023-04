Conto alla rovescia per il TedXMessina 2023: tra gli speaker l’imprenditrice Barbara Labate

Conto alla rovescia per il TedXMessina 2023: l’appuntamento è per sabato 15 aprile alle ore 15.00 alla Stazione Centrale di Messina. Tra gli speaker, anche l’imprenditrice messinese Barbara Labate, fondatrice e CEO di ReStore, azienda leader in Italia nella realizzazione di eCommerce per la Grande Distribuzione Organizzata.

Partiamo dal principio. Cos’è un TedX? Si tratta di un format internazionale nato con l’obiettivo di stimolare nuove idee e nuove prospettive, attraverso la voce di ospiti – appunto gli speaker – con una storia particolare da raccontare. Da ormai diversi anni l’evento è approdato anche a Messina e sabato 15 aprile tornerà in città. Il tema è “Kintsugi. Il valore di una storia”: si fa qui riferimento all’antica tecnica di restauro giapponese che consiste nel riparare con l’oro gli oggetti rotti, dando loro una nuova e più preziosa vita, lasciando in evidenza le crepe.

Sotto i riflettori del TedXMessina 2023 ci sarà anche l’imprenditrice messinese Barbara Labate, che parlerà per la prima volta nella sua città Natale. All’attivo ha diversi premi in ambito startup, è tra le 50 donne di ispirazione nel mondo tech in Europa, ed è, come anticipato, la fondatrice e CEO di ReStore, azienda leader in Italia nella realizzazione di eCommerce per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

«Nel mio intervento – spiega Barbara Labate – racconterò il mio percorso da imprenditrice nel settore delle nuove tecnologie, con le difficoltà e le vicissitudini che ho affrontato in questi anni per lanciare la mia start up. La vita per noi imprenditori è come vivere sempre sulle montagne russe. Al pubblico del TEDx parlerò anche di come il periodo pandemico ha “impattato” sulla mia azienda e sull’importanza di avere alle mie spalle un team solido che mi sostiene quotidianamente».

Gli altri speaker che calcheranno il palco dellaCorte Commerciale Ulisse della Stazione Centrale per il TedX di Messina sono: Maria Andaloro, Antonio Lancellotta, Giuseppe Famà, Chiara Di Maria, Gianmarco Carnovale, Federica Cacciola, Andrea Sposari, Francesco Musolino, Nadia Bala.

(16)