Catena Fiorello a Villafranca Tirrena per presentare il suo nuovo libro “I cannoli di Marites”

Domani, giovedì 1 settembre, Catena Fiorello sarà a Villafranca Tirrena per la presentazione del suo nuovo libro “I cannoli di Marites”, l’ideale sequel di “Cinque donne e un arancino”, in un mix vincente di poesia, amicizia e inclusione sociale, condito da una punta di giallo.

L’appuntamento è fissato alle 18:30 di domani, giovedì 1 settembre, nella suggestiva location del Castello di Bauso a Villafranca Tirrena. La scrittrice siciliana Catena Fiorello Gaetano. Di cosa parla “I cannoli di Marites”? La storia riprende le vicende delle protagoniste di “Cinque donne e un arancino”, le “signore di Monte Pepe”, paesino dell’entroterra siculo. A loro si aggiunge però una nuova arrivata, la filippina “Marites”.

Soddisfatto il sindaco di Villafranca Tirrena, Giuseppe Cavallaro: «Siamo orgogliosi di aver potuto arricchire il nostro calendario estivo con un evento di simile pregio – afferma – abbiamo lavorato in sinergia con la Pro Loco diversificando eventi e manifestazioni per offrire alla cittadinanza un ventaglio di opzioni che spaziassero dalla musica all’arte, dalla tradizione allo sport, alla cultura e questo con l’autrice Catena Fiorello Galeano è senza dubbio il più atteso in quest’ultima categoria. Il nostro obiettivo è che Villafranca divenga in futuro anche polo di riferimento culturale per gli eventi organizzati nella provincia».

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente della Pro Loco, Antonio Geraci: «È un onore per la nostra comunità ospitare un’autrice di siffatta levatura, crediamo fermamente che appuntamenti simili siano uno strumento di promozione culturale del territorio che vanno incentivati ed è su questo che ci impegneremo nella futura programmazione».

(49)