A Rometta la festa del gusto: la nuova tappa dello Street Food Sicily on Tour

Prosegue il viaggio on the road dello Street Food Sicily on Tour, che dopo Milazzo, fa tappa a Rometta per una nuova festa dedicata al gusto. «I nostri percorsi gastronomici – dice l’organizzatore Claudio Prestopino – acquistano un sapore diverso e ghiotto ad ogni data, ma sempre con la stessa grinta e spirito di collaborazione con amministrazioni e produttori».

Soddisfatto anche il Comune di Rometta; «Per noi – aggiunge l’assessore al Turismo, Roberto Bottaro – è un battesimo: non avevamo mai organizzato a Rometta un evento simile e abbiamo scelto come location una delle piazze principali del luogo, piazza San Pio. Contiamo di raddoppiare, anzi triplicare, le visite dei fruitori che solitamente popolano il nostro borgo esclusivamente per le ore del mare». Insieme agli stand di cibo da strada, la Pro Loco di Rometta avrà uno spazio per poter informare i cittadini sui prossimi eventi estivi organizzati nel borgo marinaro.

Lo Street Food Sicily fa tappa a Rometta

Ma adesso parliamo di gusto: lo Street Food Sicily on Tour, che si svolge dal 6 al 9 luglio 2023, punta anche stavolta sulle note tradizionali dei prodotti siciliani, rivisitati in chiave contemporanea. Durante la rassegna gastronomica sarà possibile assaggiare la “Scafazzà messinese“, ma anche il pane “cunzatu“, la pasta con il sugo di pistacchio di Bronte e la pizza a portafoglio. Per quanto riguarda i dolci, invece, verranno preparate, tra le altre cose, la “Rock Brioche” con semifreddo e mandorle e le crepes dolci con yogurt artigianale.

Insieme alla cucina, previsti anche appuntamenti di musica dal vivo e cabaret. A inaugurare la tappa di Rometta dello Street Food Sicily saranno i canti e i balli popolari del gruppo “I Cabbunari di Saponara” e a seguire i “Match Music”. Tutti gli spettacoli in programma:

giovedì 6 luglio, alle 20.00: "I Cabbunari di Saponara", a seguire "Match Music";

venerdì 7 luglio, alle 22.00: "Malarazza", a seguire dj set a cura di Gemy Dj;

sabato 8 luglio, alle 20.00: "Sesta Marcia", a seguire Denny Napoli con la stand up comedy "The Denny Il Show";

domenica 9 luglio, alle 22.00: i violinisti Mirko e Valerio.

Prossimi tappe dello Street Food Sicily on Tour

Tonnarella – Furnari, dal 20 al 23 luglio, per la seconda edizione del "Tonnarella Fish Food";

Rocca di Caprileone, dal 3 al 6 agosto.

In foto, la tappa dello Street Food Sicily di Milazzo

