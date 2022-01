Tutti gli eventi a Messina per questo weekend: tra Ennio e le Trame di Sogni

È venerdì e quindi arrivano puntuali tutti gli eventi (ancora pochi) per il vostro tempo libero a Messina e dintorni. Rimangono aperte e attive le gallerie espositive, continuano anche gli spettacoli al Teatro Vittorio Emanuele e riprendono (ma solo per questo weekend) anche le performance dal vivo ai Magazzini del Sale.

Per quanto riguarda la musica, possiamo dirvi che il concerto di Achille Lauro è stato riprogrammato (dopo gli annullamenti di Natale) per il prossimo 15 luglio e che, questa domenica, riparte anche la stagione concertistica della Filarmonica Laudamo, che torna dopo il cambio in calendario dei due concerti: Laboratorio di Piazza di Scena rinviato al 10 marzo e Emmanuel Pahud & l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Corelli spostato al 3 aprile.

Le certezze rimangono ancora: il cinema (il 7 arriva la nuova stagione del Cineforum Don Orione al Cinema Lux) e le librerie. Sì, le presentazioni sono state annullate, ma i libri e un buon bicchiere di vino sono sempre lì ad aspettarvi.

Gli imperdibili

Anche per questo nuovo appuntamento con i consigli per il vostro tempo libero e i suggerimenti con le cose da fare a Messina, vi segnaliamo due eventi imperdibili: “Trame di Sogni”, ai Magazzini del Sale domenica 30 alle 18. Di e con Milena Bartolone, Gabriella Cacia, Elvira Ghirlanda. Voce narrante Sergio Runci, con la collaborazione di Marcantonio Pinizzotto.

«Cosa succede oltre il varco della realtà? Quando si apre la porta dei sogni? Cosa permette che due mondi lontani e apparentemente inconciliabili si incontrino? Esiste un bosco, oltre le case, in cui queste unioni sono ancora possibili, basta conoscere il tempo e le parole giuste per evocare questo mistero». Un motivo in più per andarci? È adatto a piccoli e grandi. Per prenotare qui.

Il secondo appuntamento imperdibile di questo fine settimana di fine gennaio a Messina è l’anteprima di “Ennio”, documentario, diretto da Giuseppe Tornatore, che racconta la vita di Ennio Morricone. L’ultimo lavoro del regista siciliano è in sala sabato 29 e domenica 30 alla Multisala Iris, alla Multisala Apollo e ai The Screen Cinemas di Messina e Milazzo. Un motivo in più per vedere il film? Ci saranno testimonianze di artisti e registi, come Bellocchio, Argento, i fratelli Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer e Pat Metheny.

Tutti gli eventi

In attesa di tempi migliori per il mondo della cultura e gli operatori dello spettacolo, qui tutti gli eventi a Messina per questo weekend.

Mostre

venerdì 28, alle 18 al Teatro Vittorio Emanuele, per la rassegna “L’Opera al Centro”: “Viaggimmaginari”, personale di Concetta De Pasquale , a cura di Giuseppe La Motta . Testi in catalogo di Milena Romeo . La mostra sarà visitabile fino all’8 febbraio.

, a cura di . Testi in catalogo di . La mostra sarà visitabile fino all’8 febbraio. continua fino al 29 gennaio, alla Galleria d’arte Vega: “Sentimento del tempo”, personale del Franco Fratantonio .

. prosegue fino al 30 gennaio, al Museo Regionale: “Illustrazioni e fumetti al MuMe“, con opere di Michela De Domenico , Lelio Bonaccorso e Fabio Franchi .

, e . fino al 18 febbraio, alla Foro G Gallery: “We have something to say. We leave a sign//HYPNOSIA”, mostra multimediale, con le opere di Roberta Guarnera e Francesco Pirrone . A cura di Roberta Guarnera. (in foto)

e . A cura di Roberta Guarnera. (in foto) fino al 18 febbraio, alla Biblioteca Regionale di Messina: retrospettiva sul terremoto di Messina, tributo alle vittime di poeti, scrittori e giornalisti.

Musica

sabato 29, alle 18 al Palacultura, per l’Accademia Filarmonica: “37753 Enzo Caruso” con gli Italian Harmonists .

. domenica 30, alle 18 al Palacultura, per la Filarmonica Laudamo di Messina: “Un ritratto dell’Italia dal 700 ad oggi”, con il pianista Alberto Ferro.

Teatro

sabato 29, alle 18 al Teatro Vittorio Emanuele: “La Giara”, regia di Nicola Cannata. Produzione Associazione “Saro Costantino”.

