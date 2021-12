Tutti gli eventi a Messina per il dopolavoro: le cose da fare prima del weekend

Secondo appuntamento dedicato agli eventi a Messina organizzati durante la settimana. Eventi dedicati al dopolavoro, ai dopolavoristi, ai pigri, agli annoiati e a chi ha voglia di uscire prima che arrivi il weekend. Proprio questa settimana iniziano gli appuntamenti dedicati al Natale, quindi non avete scuse per rimanere a casa – vento permettendo.

Tra gli eventi della settimana vi segnaliamo la proiezione – in occasione dei 20 anni del film – di “Harry Potter e la pietra filosofale”. Alla Multisala Iris e alla Multisala Apollo sarà in programma dall’8 al 12 dicembre, con due spettacoli: alle 18:00 e alle 21:30. E poi si accende (letteralmente) il Natale, con l’inaugurazione dell’albero e della ruota di Piazza Cairoli, in programma mercoledì 8 dicembre.

Gli eventi della settimana a Messina

Ancora cinema, concerti dal vivo, mostre e presentazione di libri. Qui troverete tutti gli eventi della settimana a Messina per godersi la città senza dover aspettare il weekend.

Cinema : per chi non ama il famoso maghetto, può andare al cinema anche stasera – sempre alla Multisala Iris, per “ Piazzolla – La Rivoluzione del Tango ” (in foto). Il docufilm che omaggia il musicista e compositore argentino lo firma Daniel Rosenfeld. Unico spettacolo alle 21:00.

: per chi non ama il famoso maghetto, può andare al cinema anche stasera – sempre alla Multisala Iris, per “ ” (in foto). Il docufilm che omaggia il musicista e compositore argentino lo firma Daniel Rosenfeld. Unico spettacolo alle 21:00. Musica : prosegue la rassegna “Accordiacorde” della Filarmonica Laudamo di Messina. Giovedì 9, alle 19:00, sul palco del Palacultura, Nicola Oteri in “Sei Corde Sullo Stretto”. Musiche per chitarra di alcuni fra i più rappresentativi compositori messinesi contemporanei. Il concerto è dedicato a Melo Mafali.

: prosegue la rassegna “Accordiacorde” della Filarmonica Laudamo di Messina. Giovedì 9, alle 19:00, sul palco del Palacultura, in “Sei Corde Sullo Stretto”. Musiche per chitarra di alcuni fra i più rappresentativi compositori messinesi contemporanei. Il concerto è dedicato a Melo Mafali. Mostre : continua fino al 16 dicembre, alla galleria Spazioquattro, “ Amate trame ” personale di Laura Martines . Fino a mercoledì 8, invece, al Teatro Vittorio Emanuele sarà possibile visitare “ Immaginazione liquida ” mostra di Sabrina Lo Piano . Anche alla Biblioteca Comunale di Messina, all’interno del Palacultura, prosegue la mostra dedicata a Tommaso Cannizzaro, visitabile fino al 1° febbraio 2022.

: continua fino al 16 dicembre, alla galleria Spazioquattro, “ ” personale di . Fino a mercoledì 8, invece, al Teatro Vittorio Emanuele sarà possibile visitare “ ” mostra di . Anche alla Biblioteca Comunale di Messina, all’interno del Palacultura, prosegue la mostra dedicata a Tommaso Cannizzaro, visitabile fino al 1° febbraio 2022. Libri: giovedì 9 dicembre, alle 18:00 al Salone delle Bandiere, presentazione del libro “Messina nel 1780 – Viaggio in una capitale scomparsa“, a cura di Luciano Giannone.

Il Natale della Rinascita

Come già anticipato, da mercoledì 8 dicembre partono gli appuntamenti organizzati per il “Natale della Rinascita“, rassegna organizzata dal Comune di Messina per il Natale 2021. In programma:

8 dicembre, dalle 17:00, “ Accensione Albero di Natale e Illuminazione di Castel Gonzaga “.

“. 8 dicembre, dalle 19:00, al Teatro dei Tremestieri, attività laboratoriali per ragazzi e adulti.

