Tre libri da leggere nell’estate 2022: i consigli dei librai di Messina, episodio 9 – VIDEO

Agosto è letteralmente domani ed è tempo di scegliere quali letture portare in vacanza (o, se non andate ancora in ferie o ci siete già stati, al mare nel weekend). Ma quali libri leggere nell’estate 2022? Lo abbiamo chiesto a una delle nostre guide preferite, Giuseppe De Domenico, della libreria “La Gilda dei narratori”, che ci consiglia, in un breve video, tre storie in cui immergerci nelle prossime settimane. Ecco la nuova puntata de “I consigli dei librai di Messina”.

Dopo le uscite recenti della scorsa primavera e lo speciale sulla Resistenza, torna una nuova puntata della rubrica di Normanno dedicata al mondo dei libri e della lettura. Torniamo in via Ettore Lombardo Pellegrino, a Messina, dove il libraio Giuseppe De Domenico della libreria “La Gilda dei Narratori” ci consiglia tre libri da leggere per l’estate 2022. Qualche piccolo indizio? Il primo è la storia di due ragazzi alla ricerca del loro posto nel mondo, il secondo è un giallo dedicato alla regina del giallo, il terzo è un racconto fuori dall’ordinario e ricco di mistero.

Tre libri da leggere nell’estate 2022 – VIDEO

Bando alle ciance, ecco i tre libri da leggere nell’estate 2022, consigliati da “La Gilda dei Narratori”:

Due parole sulla Libreria “La Gilda dei narratori” di Messina

Un rifugio il mezzo al caos della città, un luogo in cui puoi fermare il tempo e immergerti nei libri, scegliere tra mille storie e chiedere consiglio, o scambiare quattro chiacchiere sugli ultimi volumi letti e su quelli ancora in attesa tra gli scaffali. La Libreria “La Gilda dei Narratori di Messina è questo e tanto altro. E ha un appassionato e sempre attivo gruppo di lettura, “La Gilda che legge”.

