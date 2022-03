Tre libri da leggere nella Primavera 2022: i consigli dei librai di Messina – VIDEO

Una storia che affonda le radici in una delle più grandi tragedie che abbia mai colpito Messina, il racconto di una generazione precaria, narrato da una voce fresca e originale, un romanzo contemporaneo, ma dal passo classico, sui cambiamenti della società, sull’amore e l’amicizia. Sono questi i tre libri da leggere questa Primavera, scelti per Normanno da Giuseppe De Domenico della Libreria “La Gilda dei Narratori” in occasione di una nuova puntata de “I consigli dei librai”.

Dopo lo speciale di Natale, in cui tre librai di Messina ci hanno consigliato tre libri ciascuno da mettere sotto l’albero, torna la rubrica di Normanno dedicata ai lettori (o anche a chi vuole avvicinarsi al mondo della lettura). Torna davanti all’obiettivo e ai nostri microfoni Giuseppe De Domenico, libraio appassionato della libreria “La Gilda dei Narratori” di via Ettore Lombardo Pellegrino. In questa occasione, ha scelto per noi tre libri freschi di stampa, scritti da tre giovani donne.

Ecco quali sono i tre libri da leggere questa primavera.

Due parole sulla libreria “La Gilda dei Narratori” di Messina

Un rifugio in mezzo al caos della città, un luogo in cui puoi fermare il tempo e immergerti nei libri, scegliere tra mille storie e chiedere consiglio, o scambiare quattro chiacchiere sugli ultimi volumi letti e su quelli ancora in attesa tra gli scaffali. La Libreria “La Gilda dei Narratori di Messina è questo e tanto altro. E ha un appassionato e sempre attivo gruppo di lettura, “La Gilda che legge”.

