I consigli dei librai di Messina: libri (e fumetti) da regalare a Natale 2021

Il 25 dicembre è ormai alle porte e siamo tutti alla ricerca del regalo perfetto per parenti, amici, fidanzati, colleghi. E siamo tutti sull’orlo della disperazione, che vaghiamo per le vie del centro alla ricerca dell’idea giusta. Ecco, l’idea giusta, spesso, è un libro. Perché regalare un libro è come regalare una seconda vita, un nuovo punto di vista, un’avventura. Per farci aiutare nella scelta, abbiamo chiesto a tre librai di Messina di consigliarci, ciascuno, tre libri da regalare a Natale 2021.

Ci hanno fatto compagnia durante l’anno, consigliandoci libri e fumetti per accompagnarci lungo tutto il 2021. Li abbiamo ricontattati per chiedergli nuovi consigli e aiutare i nostri lettori con i pacchetti da mettere sotto l’albero di Natale. Stiamo parlando di Giuseppe De Domenico della libreria “La Gilda dei Narratori”, Venera Leto della libreria “Colapesce – Libri, gusti e idee” e Lino Raccosta della fumetteria “L’antro dell’Orco”. Due librai e il gestore di una fumetteria con gusti diversi ma una passione comune, quella per i libri, i fumetti e le storie. Tra thriller, storie d’amore, supereroi, misteri, saggi e grandi romanzi che raccontano la contemporaneità, ecco, in un breve video, i 9 consigli di tre librai di Messina sui libri da regalare per questo Natale 2021.

Una storia universale sulla diversità, il razzismo, genere e identità, un thriller ben congegnato, una storia d’amore avvolta nel mistero, un interessante saggio che invita a un nuovo rapporto tra uomo e natura (e di questi tempi, sappiamo quanto ne abbiamo bisogno). Ecco alcuni dei nove consigli dei librai per il Natale 2021 (gli altri, se non l’avete ancora fatto, li potete ascoltare nel video).

(5)