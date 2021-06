“I consigli dei librai di Messina” si sposta in fumetteria: 3 fumetti da leggere in estate – VIDEO

Il racconto ironico e scanzonato di una famiglia alle prese con la presunta omosessualità del figlio, una storia vera, ricca di suspense, che trae origine dal ritrovamento del più grande tesoro marino di tutti i tempi, un grande classico della letteratura sui supereroi, da leggere e rileggere: sono questi, in estrema sintesi, i tre fumetti consigliati dalla fumetteria di Messina “L’antro dell’orco games academy” per la nuova puntata speciale della rubrica “I consigli dei librai”.

Torna con per il suo quarto episodio, la rubrica di Normanno dedicata alla lettura. Dopo un primo episodio pilota, a dicembre 2020, da marzo 2021, ogni mese uno dei librai di Messina ci consiglia tre libri da leggere tra i propri preferiti, le ultime uscite o vecchi classici minori o dimenticati. Finora, però, è mancato qualcosa all’appello, il fumetto. Siamo andati allora da “L’antro dell’orco games academy”, una delle fumetterie di Messina, per frugare tra gli scaffali della nona arte e strappare qualche consiglio di lettura a chi di fumetti se ne intende davvero.

Ecco i consigli di Lino Raccosta, uno dei proprietari della fumetteria “L’altro dell’orco games academy” di via Nicola Fabrizi.

Nell’antro dell’orco di Lino e Nino, fumetteria di Messina

Fumetteria di via Nicola Fabrizi, sempre frequentatissima da gruppi di ragazze e ragazzi – ma anche adulti – in cerca delle ultime novità, di una nuova serie da iniziare o qualche vecchio numero da recuperare. È “L‘Antro dell’orco games academy”, un luogo nato nel 2003 «dal Nerdismo sfrenato di due amici», Lino e Rino e dedicato ai fumetti, sì, ma anche al modellismo, ai giochi di società e ai giochi di miniature. Ha cambiato casa un po’ di volte – e anche la nuova casa è cambiata un bel po’ di volte, per rendersi più accogliente e adattarsi ai tempi. È un punto d’incontro per chi condivide la passione per il mondo del fumetto, dei manga, per le storie dei supereroi e non solo. Un posto in cui stare tra amici, insomma, gestito da uno staff competente e appassionato, sempre pronto a dare consigli.

La rubrica di Normanno “I consigli dei librai di Messina” nasce a dicembre 2020 in occasione dello Speciale di Natale. Dopo un primo episodio “pilota” in cui sette librai della città dello Stretto ci hanno consigliato tre libri ciascuno da mettere sotto l’albero, a marzo 2021 è partita la prima stagione: ogni mese una libreria ci consiglia tre libri da leggere, attraverso un video di pochi minuti. Marzo è stato il mese de “La Gilda dei Narratori”, aprile della “Libreria Colapesce, libri, gusti e idee” e maggio quello della “Libreria Ciofalo/Mondadori Bookstore”.

