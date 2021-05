Tre libri da leggere a maggio: i consigli dei librai di Messina. Episodio 3 – VIDEO

Una ragazzina conservatrice, seria e inquadrata, cresciuta in una famiglia progressista, di sinistra e strampalata; un investigatore improvvisato, pigro e imbranato alle prese con un mistero da scoprire tra Partanna e Mondello; una giovane donna in bilico tra tradizione e modernità, medio-oriente e occidente: si possono riassumere così, in estrema sintesi, i tre libri da leggere suggeriti per il mese di maggio da Viviana Montalto, della libreria Ciofalo/Mondadori Bookstore di Messina per la rubrica mensile di Normanno “I consigli dei librai”.

Torna per la sua terza puntata – dopo l’episodio pilota contenuto nello speciale di Natale 2020 di Normanno, durante il quale sette librai di Messina ci hanno consigliato tre libri da leggere o da mettere sotto l’albero (ciascuno) – l’appuntamento mensile dedicato alla letteratura. Ogni mese, infatti, uno dei librai della città dello Stretto ci consiglierà tre libri da leggere assolutamente, scelti appositamente per i nostri lettori, tra novità editoriali, grandi classici e piccoli tesori meno conosciuti. Per maggio 2021 abbiamo chiesto dei suggerimenti di lettura a Viviana Montalto, della Libreria Ciofalo/Mondadori Bookstore. Ecco i suoi consigli.

Dentro la Libreria Ciofalo/Mondadori Bookstore

È la libreria dove molti di noi hanno passato l’infanzia, tra “Piccoli brividi”, “Le ragazzine”, “Il club delle Babysitter”, dove molti di noi hanno compiuto il tanto atteso passaggio dalla sezione per bambini a quella dei “libri da grandi”. La libreria Ciofalo, oggi Mondadori Bookstore, è un’oasi di pace nel centro di Messina, a pochi passi dal Municipio, che ti accoglie con un sorriso e il racconto coinvolgente dell’ultima storia letta e amata.

Le prime due puntate de “I consigli dei librai” sono disponibili qui: libreria La Gilda dei narratori – libreria Colapesce.

(24)