Tre libri da leggere nell’estate 2021: i consigli dei librai di Messina, episodio 5 – VIDEO

Agosto è ormai arrivato e con lui il caldo, le ferie e la voglia di passare le giornate al mare. E quale compagno migliore per le pigre giornate in spiaggia di un bel romanzo avvincente? Per l’occasione siamo tornati alla libreria La Gilda dei Narratori e ci siamo fatti consigliare tre letture per l’estate 2021. Torna quindi per il suo quinto episodio la rubrica video di Normanno “I consigli dei librai di Messina”.

Dopo l’incursione in fumetteria dei mesi scorsi siamo tornati nella libreria di via Ettore Lombardo Pellegrino alla ricerca dei libri perfetti da portare in vacanza. A guidarci tra gli scaffali, il libraio Giuseppe De Domenico, che ci consiglia un thriller avvincente, un romanzo gotico ambientato in una casa di vetro, il racconto di una Sicilia lontana nel tempo e poco conosciuta.

Due parole sulla Libreria “La Gilda dei narratori” di Messina

Un rifugio il mezzo al caos della città, un luogo in cui puoi fermare il tempo e immergerti nei libri, scegliere tra mille storie e chiedere consiglio, o scambiare quattro chiacchiere sugli ultimi volumi letti e su quelli ancora in attesa tra gli scaffali. La Libreria “La Gilda dei Narratori di Messina è questo e tanto altro. E ha un appassionato e sempre attivo gruppo di lettura, “La Gilda che legge”.

Nelle puntate precedenti

La rubrica “I consigli dei librai di Messina” è nata a dicembre 2020 in occasione dello Speciale di Natale di Normanno. In quell’occasione avevamo chiesto a 7 librai della città dello Stretto di consigliarci tre libri ciascuno da mettere sotto l’albero. Nei mesi successivi siamo tornati da loro per farci suggerire nuove letture tra le ultime novità editoriali, le piccole perle passate un po’ in sordina tra gli scaffali e i grandi classici della letteratura. Per chi volesse approfondire, le puntate precedenti sono disponibili ai seguenti link: marzo, aprile, maggio e giugno.

(21)