Musei gratis la prima domenica del mese: cosa vedere a Messina e provincia il 3 settembre

Nuovo appuntamento con la domenica gratis nei musei e parchi archeologici domani, 3 settembre 2023. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura è valida su tutto il territorio nazionale e coinvolge i luoghi della cultura di competenza regionale e statale. Vediamo gli orari, le iniziative speciali e i musei da visitare a Messina e provincia.

Musei gratis domenica 3 settembre: i luoghi da visitare a Messina e provincia

Museo regionale interdisciplinare di Messina (MuMe)

Le ampie sale espositive del MuMe raccontano la storia e la storia dell’arte messinese dal XII al XVIII secolo. Tra le opere più famose, naturalmente, il Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina, “L’adorazione dei pastori” e “La Resurrezione di Lazzaro” di Caravaggio. La sua collezione è disposta su un’area complessiva di 4.500mq, ma comprende anche uno splendido giardino mediterraneo inaugurato nell’aprile 2018.

In occasione della prima domenica del mese gratis il Museo di Messina ha deciso di ampliare l’orario di apertura per il 3 settembre. Il MuMe sarà infatti visitabile con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 23.30. Si ricorda, inoltre, che è in corso la mostra “Seguendo Caravaggio, con maniera vigorosa e tinta”, che sarà visitabile, ma a pagamento, anche in questa occasione (qui le info per le visite guidate).

Dov’è? Viale della Libertà, 465 – Messina

Orari: dalle 9.00 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.00)

Maggiori informazioni a questo link.

Castello di Milazzo

Il Castello di Milazzo, con i suoi 12.070mq, è la più grande cittadella fortificata della Sicilia e si trova in uno dei pochi luoghi del Mediterraneo che sono stati ininterrottamente abitati dall’uomo da almeno 5mila anni. Sorge sopra il Borgo antico di Milazzo ed è costituito da diverse strutture e sistemi difensivi che, insieme, formano una vera “Cittadella fortificata”.

Dov’è? Salita Castello, a Milazzo (provincia di Messina)

Orari: dal martedì alla domenica 09:00 – 13:30 (ultimo ingresso 12.45); dal martedì alla domenica 16:30 – 20:30 (ultimo ingresso 19.45).

Parco e Museo archeologico di Giardini Naxos

Il Parco e Museo archeologico di Giardini Naxos parte dalla preistoria e consente ai visitatori di intraprendere un viaggio nella storia della colonia greca di Naxos. Suddiviso in tre aree, custodisce al suo interno collezioni nate da scavi archeologici avviati negli anni ’50 del ‘900 e ancora in corso. Per una panoramica complessiva, si consiglia di visitare il sito ufficiale.

In questi giorni e fino a fine settembre 2023 il Parco ospita la XIII edizione della rassegna NaxosLegge, Festival delle Narrazioni, della Lettura e del Libro. Il programma completo è disponibile a questo link.

Dov’è? Via Lungomare Schisò, SNC – Giardini-Naxos

Orario: dalle 9.00 alle 19.00.

Teatro Antico di Taormina

Presumibilmente di origine ellenistica, il Teatro Antico di Taormina è il secondo per dimensioni in Sicilia. Vista la sua posizione privilegiata, offre ai visitatori una vista mozzafiato sulla baia di Naxos, su Taormina, sull’Etna e sullo Stretto di Messina. Al suo interno per secoli si sono succeduti spettacoli e tragedie, ma anche incontri di gladiatori. Tuttora ospita eventi culturali e premi di rilievo nazionale e internazionale.

Dov’è? via del Teatro Greco, 1, a Taormina

Orario: dalle 9.00 alle 19.45 (biglietteria chiude alle 19.00).

Maggiori informazioni a questo link.

Museo archeologico regionale eoliano “Luigi Bernabò Brea”

Il Museo archeologico regionale eoliano “Luigi Bernabò Brea” si trova all’interno del Castello di Lipari e racconta la storia delle Isole Eolie sin dai dai primi insediamenti umani e illustrandone lo sviluppo nel tempo. Al suo interno ci sono diverse sezioni tematiche, così suddivise: Storia del Museo e degli scavi e sala didattica; Preistoria di Lipari e fondazione della città; Preistoria delle isole minori; Territorio uomo ambiente e vulcanologia Età greca e romana; Giardino e padiglione epigrafico; Arte contemporanea “Mare Motus” nell’ex carcere; ex chiesa Santa Caterina per esposizioni temporanee.

Dov’è? Via del Castello, 2, a Lipari

Orario: dalle 9.00 alle 13.00.

Maggiori informazioni a questo link.

(29)