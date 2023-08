Notte al Museo di Messina: la mostra “Seguendo Caravaggio” aperta anche di sera. Gli orari

Apertura straordinaria per la mostra “Seguendo Caravaggio con maniera vigorosa e tinta” al Museo di Messina (MuMe) a partire da domani, venerdì 11 agosto e fino a domenica 3 settembre 2023. Vediamo di cosa si tratta, gli orari e il prezzo del biglietto.

Seguendo Caravaggio: la mostra al Museo di Messina

Inaugurata il 28 luglio, proseguirà fino al prossimo 14 ottobre 2023 la mostra “Seguendo Caravaggio con maniera vigorosa e tinta” dedicata agli artisti, siciliani e non, che hanno seguito le orme di Caravaggio, divenendone di fatto seguaci, con oltre 50 opere, 16 delle quali provenienti dal deposito del Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, esposte in un’area di 1.000 metri quadrati. Tra i pittori di cui sarà possibile ammirare i dipinti si segnalano: il siracusano Mario Minniti, il messinese Alonzo Rodriguez, il racalmutese Pietro D’Asaro, il messinese Giovan Simone Comandè.

In esposizione anche opere prestate da collezioni private, come quelle delle chiese delle Arcidiocesi di Messina e Palermo, e di diversi musei siciliani come il Civico di Castello Ursino di Catania e la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis di Palermo.

Apertura straordinaria serale-notturna: gli orari

Come anticipato, per questi giorni d’estate 2023, il Museo di Messina ha deciso di ampliare gli orari di apertura della mostra “Seguendo Caravaggio con maniera vigorosa e tinta”, consentendo a chi vorrà di visitarla anche di sera.

Dall’11 agosto al 3 settembre 2023 la mostra sarà infatti aperta tutti i giorni, compresi domeniche e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 23.30 (con ultimo ingresso alle ore 23.00). Il prezzo del biglietto intero è di 5 euro, il ridotto costa invece 3 euro.

Maggiori informazioni a questo link.

