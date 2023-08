Visite guidate per la mostra “Seguendo Caravaggio” al Museo di Messina: come prenotare

Quattro appuntamenti speciali al Museo di Messina: tra settembre e ottobre 2023 in programma visite guidate per la mostra “Seguendo Caravaggio con maniera vigorosa e tinta”, dedicata agli artisti, siciliani e non, che hanno appunto seguito le orme tracciate dal maestro Michelangelo Merisi. Vediamo le date e come prenotare.

La mostra “Seguendo Caravaggio” al Museo di Messina

Inaugurata il 28 luglio, la mostra “Seguendo Caravaggio con maniera vigorosa e tinta” proseguirà fino al 14 ottobre 2023. L’allestimento vede l’esposizione di oltre 50 opere provenienti dal deposito del MuMe e da collezioni private. Tra i pittori di cui sarà possibile ammirare i dipinti si segnalano: il siracusano Mario Minniti, il messinese Alonzo Rodriguez, il racalmutese Pietro D’Asaro, il messinese Giovan Simone Comandè.

La mostra è visitabile tutti i giorni e fino al 3 settembre anche in orario serale, vale a dire fino alle ore 23.30. Poi si tornerà agli orari standard del MuMe, cioè fino alle 19.00.

Le visite guidate: come prenotare

Per i prossimi weekend, l’associazione Guide turistiche Eolie Messina Taormina ha organizzato visite guidate alla mostra “Seguendo Caravaggio” allestita al MuMe. Queste le date e gli orari:

Domenica 3 settembre 2023 – alle ore 19 e 21.30

– alle ore 19 e 21.30 Sabato 16 settembre 2023 – alle ore 17 e 18

– alle ore 17 e 18 Domenica 1 ottobre 2023 – alle ore 10 e 12

La prenotazione è obbligatoria: basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 371 417 1565 oppure scrivere una e-mail a guideturistichemessina@gmail.com indicando la fascia oraria scelta, nome e numero dei partecipanti. Il contributo, escluso il ticket di ingresso alla mostra, è di 5 euro a persona, ridotto a 3 euro dai 12 ai 18 anni, gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Le visite guidate saranno condotte esclusivamente da guide turistiche abilitate della Regione Siciliana.

