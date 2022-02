Tutti gli eventi a Messina per il weekend: dagli scatti di Dublino a Giorgio Panariello

Il tempo passa davvero in fretta, se poi in giro ci sono un po’ di cose da fare sembra quasi che il weekend duri davvero poco; anche per questo venerdì, quindi, per non perdere niente arriva la nostra guida tra gli eventi da spizzicare a Messina e dintorni. Prosegue la stagione teatrale del Vittorio Emanuele, i concerti della Filarmonica Laudamo e dell‘Accademia Filarmonica, ma anche gli appuntamenti espositivi; proprio questo fine settimana ci sono due nuove mostre e, infine, tornano gli incontri in libreria.

Per chi, invece, preferisce uscire dopolavoro, ricordiamo che si aggiungono due nuovi appuntamenti alla vostra settimana; la rassegna di musica jazz alla Tenuta Rasocolmo, a Piano Torre, e gli appuntamenti dedicati ai piccoli e alle famiglie, e anche a chi vuole trascorrere due ore immerso nella lettura alla “Penny Wirton”, biblioteca di quartiere di Giostra, riaperta da poco.

Gli imperdibili

Due gli appuntamenti (come sempre) imperdibili che vogliamo suggerirvi per questo fine settimana; il “Machine de Cirque Show“, in programma sabato 12, alle 21, e in replica (alle 17:30) domenica 13 febbraio, al Teatro Vittorio Emanuele. Dell’omonima compagnia possiamo dirvi che è nata nel 2013 dal canadese Vincent Dubé con l’intenzione di riunire diversi personalità del mondo artistico. Ed ecco che sul palco messinese arriveranno acrobati e musicisti. «Un tripudio di entusiasmo – si legge nella nota – sia da parte del pubblico che della critica, e non solo nel mondo del circo canadese». Un motivo in più per andarci? I protagonisti sono 5 sopravvissuti all’Apocalisse.

Il secondo evento imperdibile, secondo noi, è “A San Valentino regalati un orgasmo” organizzato da Non un di Meno alla libreria Colapesce in programma sabato 12 febbraio dalle 16:45. «Nei secoli, il piacere sessuale – scrive il gruppo organizzativo – è stato appannaggio degli uomini cis. Il piacere non etero era perverso e il piacere etero femminile non doveva essere manifestato, essendo considerato sconveniente per una donna “per bene”. Addirittura per non svilire la sessualità maschile è stato detto alle donne, che non riuscivano ad avere un orgasmo vaginale, che la colpa era loro perché “immature». Un motivo in più per andarci? La psicosessuologa Anna Maria Garufi risponderà a tutte le vostre curiosità.

Tutti gli eventi a Messina

Mostre, laboratori per i bambini, ma anche appuntamenti musicali (come l’omaggio a Ennio Morricone) e, per chi ha sempre voglia di fare qualcosa, segnaliamo anche due appuntamenti per lunedì 14; per esempio Giorgio Panariello al Teatro Mandanici di Barcellona. Qui tutti gli eventi a Messina per il tuo weekend.

Mostre

da venerdì 11, alle 18 al Teatro Vittorio Emanuele, per la rassegna “L’Opera al Centro”: Ignazio Pandolfo presenta la sua personale di pittura “Impatto Visivo“

presenta la sua personale di pittura “Impatto Visivo“ da sabato 12, alle 17 alla galleria Spazioquattro: “Dubh Linn – Diari d’Irlanda“, mostra fotografica a cura di Mariaconcetta Bombaci . L’esposizione sarà visitabile fino al 18 febbraio (foto di copertina)

. L’esposizione sarà visitabile fino al 18 febbraio (foto di copertina) prosegue, fino al 18 febbraio alla Foro G galleria: “Hypnosia”, mostra multimediale a cura di Roberta Guarnera e Francesco Pirrone

e prosegue fino al 20 febbraio, alla Museo Regionale di Messina: “Illustrazioni e Fumetti al MuMe”, con le opere di Michela De Domenico, Lelio Bonaccorso e Fabio Franchi

Musica

sabato 12, alle 18 al Palacultura, per l’Accademia Filarmonica Laudamo: “Smile – uno Stradivari al Cinema“, sul palco la Camerata Ducale , dirige l’orchestra Guido Rimonda

, dirige l’orchestra sabato 12, alle 21 al Teatro Mandanici di Barcellona: “Ennio Morricone Tribute“, con l’Orchestra Filarmonica della Calabria e il Coro Lirico Siciliano diretti da Filippo Arlia

domenica 13, alle al Palacultura, per la Filarmonica Laudamo: Domenico Nordio al violino e Orazio Sciortino al pianoforte. Musiche di Mozart, Ravel, Poulen, Sciortino

Libri

Alla biblioteca “ Penny Wirton “: “C’era 10 volte un sabato mattina”, letture e musiche per bimbi dai 0 ai 6 anni

“: “C’era 10 volte un sabato mattina”, per bimbi dai 0 ai 6 anni sabato 12, dalle 15:30 online: Nati per Leggere presenta il laboratorio “Emozioni, Bellezza e Creatività”

Per cominciare bene la settimana

Infine, per chi ha voglia di iniziare bene la settimana, segnaliamo:

lunedì 14, per il Cineforum Don Orione: “Falling – Storia di un padre” di e con Viggo Mortensen

lunedì 14, alle 21, al Teatro Mandanici di Barcellona: Giorgio Panariello in “La Favola Mia“

(19)