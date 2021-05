Estate 2021, Messina riparte da Villa Dante e si chiuderà con un evento del Sindaco

Dal 24 luglio a Villa Dante parte la rassegna dedicata all’estate 2021 “Messina Restarts”, organizzata dal Comune di Messina, in collaborazione con ATM, Messina Social City, Messinaservizi Bene Comune e Visit Me. Già nei giorni scorsi, erano stati annunciati Piero Pelù, Fiorella Mannoia e i Subsonica, che saliranno sul palco dell’Arena di Villa Dante. Tra i big annunciati anche Max Gazzè, Samuele Bersani, Francesco Renga e I Neri per Caso.

«Ci saranno – ha detto il sindaco Cateno De Luca, durante la conferenza stampa – protagonisti di alto livello e si concluderà – il prossimo 5 settembre – con un evento organizzato dal Sindaco Cateno De Luca». Il ricavato verrà devoluto alla Mensa di Sant’Antonio e alle famiglie degli studenti del Conservatorio Corelli. Ad aprire, invece, Mario Venuti.

L’estate 2021 a Messina

A presentare la rassegna estiva 2021 a Villa Dante è l’assessore allo Spettacolo Francesco Gallo. «Un’occasione – dice Gallo – che non è soltanto un annuncio di nomi e date ma un’occasione per fare un punto su quello che abbiamo fatto e su quello che succederà nell’immediato futuro.

Tra novembre e dicembre abbiamo scommesso contro il covid e abbiamo aiutato tutti gli operatori culturali, i facchini, i tecnici e abbiamo scommesso per l’estate 2021 con un cartellone di un certo livello e una certa consistenza. Con una location già sperimentata, a prova di misure anti-covid, compresi i bagni per disabili e aria pulita.

Dobbiamo tornare competitivi, rispetto al Teatro di Taormina e Zafferana. Ma è necessario anche creare un attrattore turistico, dare la possibilità ai cittadini e ai turisti di avere qualcosa di nuovo e di bello da fare. Dobbiamo pensare al futuro con idee nuove e soprattutto fare l’impossibile per metterci a disposizione di chi vuole ripartire».

Gli eventi estivi di Villa Dante

Cinquanta le proposte inviate al Comune di Messina e quasi tutte accolte. Di idee nuove – vogliamo ancitiparlo – non ce ne sono molte. In calendario, tra gli altri, Denny Napoli, Toti e Totino, Antonio Pandolfo e Marco Manera, Enrico Guarnera e Salvo La Rosa.

«Questa rassegna – ha aggiunto il Sindaco De Luca – è il pezzo di una strategia più complessiva di promozione degli eventi. Il prossimo passo è coinvolgere le strutture ricettive con l’acquisto di biglietti, da parte del Comune.

Questa è un’azione che articoleremo tra poco e sarà presentata tra qualche settimana, con una suddivisione delle risorse per “Messina Città degli Eventi – Messina Città della Musica”, con risorse di oltre 6 milioni di euro, per il prossimo triennio.

L’unico modo per rilanciare il territorio è renderlo protagonista. Noi puntiamo a sostenere gli artisti di fama nazionale e internazionale, elementi di forte richiamo, ma l’attenzione è rivolta ai nostri artisti locali. Io sono aspirante artista e ho avviato il mio percorso e mi sono divertito. Su questo progetto ci sarà un’attenzione particolare da parte di Red Ronnie».

