I Subsonica in concerto a Messina il 16 agosto 2021: come acquistare i biglietti

I Subsonica tornano sul palco e annunciano le due tappe in Sicilia del tour estivo: il primo concerto sull’Isola sarà a Messina il 16 agosto 2021, il secondo a Zafferana Etnea il 17 agosto. I biglietti sono disponibili in prevendita già da oggi, mercoledì 19 maggio. «Non vediamo l’ora di rivedere i nostri strumenti su un palco – scrivono gli artisti in una nota –, i nostri amici collaboratori e soprattutto il nostro pubblico che durante tutto questo tempo ha continuato a farci sentire la propria vicinanza».

È ufficiale: i Subsonica si esibiranno in concerto a Villa Dante, a Messina, il 16 agosto 2021 alle ore 21.30.Tra gli artisti già noti c’è anche Piero Pelù. Il calendario dei concerti nel polmone verde della città dello Stretto sarà annunciato venerdì 21 maggio.

Così i Subsonica hanno annunciato il loro nuovo tour di concerti: «Questo è uno di quei comunicati che fa immenso piacere scrivere. Stiamo infatti annunciando che torniamo a suonare dal vivo, questa estate. Stiamo annunciando che rivedremo al lavoro la nostra crew di tecnici e che insieme a loro torneremo a viaggiare in tutta l’Italia. Con questo tour, infatti, toccheremo anche regioni non raggiunte nei percorsi degli ultimi anni. Si riparte insomma, e visto che si riparte a 25 anni esatti dall’inizio della nostra storia, potrebbe essere significativo ritornare un po’ ai groove di quel primissimo “Subsonica” dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali».

I concerti vanno ad aggiungersi alle date del “Microchip Temporale Club Tour”, già riprogrammate per l’autunno 2021, e si terranno all’aperto, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti. La tournée è prodotta da Vertigo.

Dove comprare i biglietti per il concerto dei Subsonica a Messina?

È possibile acquistare i biglietti per il concerto dei Subsonica programmato per il 16 agosto, alle 21.30 a Villa Dante già da oggi, mercoledì 19 maggio 2021 sulla piattaforma Punto e a Capo.

