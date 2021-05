Messina, venerdì 21 si presentano gli appuntamenti estivi di Villa Dante

Si respira aria di normalità da quando anche Messina è entrata in zona gialla. Ricominciano le attività culturali, i luoghi di incontro si rianimano e si pensa già all’estate con la programmazione degli appuntamenti estivi di Villa Dante.

Venerdì 21, alle 10:30, al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il Sindaco Cateno De Luca, infatti, insieme all’Assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini Francesco Gallo, presenterà “Messina Restarts”, cartellone di spettacoli in programma per l’estate 2021 all’interno di Villa Dante.

Gli appuntamenti estivi di Villa Dante partiranno il prossimo 24 luglio e si concluderanno nei primi giorni di settembre. «Dopo la conferma del concerto di Piero Pelù – ha detto l’Assessore Gallo – è aperta la prevendita per lo spettacolo dei Subsonica che si esibiranno nell’arena di Villa Dante il 16 agosto prossimo». I Subsonica hanno già suonato a Villa Dante nell’estate del 2011.

Piero Pelù per gli appuntamenti estivi di Villa Dante

Insieme al gruppo torinese, c’è anche l’ex leader dei Litfiba Piero Pelù chiamato a esibirsi sul palco di Messina il prossimo 13 agosto. Pelù sarà in giro per le arene italiane con Gigante Live, il tour dedicato al brano – contenuto in Pugili Fragili – con cui il cantante toscano è salito sul palco di Sanremo nel 2020.

