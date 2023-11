Dal MessinaCon agli StrettoGames: gli eventi del 2024 per gli amanti dei fumetti (e non solo)

Una mostra dedicata a Batman, un raduno Cosplay e naturalmente il MessinaCon e gli StrettoGames: l’associazione StrettoCrea annuncia i nuovi eventi in calendario a Messina da aprile a dicembre 2024 per gli amanti di fumetti, dei videogiochi, dei giochi di ruolo e da tavolo. In programma anche un appuntamento a sorpresa. Ecco i primi “spoiler”.

A seguito dello spettacolo “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)” con protagonista il doppiatore e voce del noto personaggio di Dragon Ball, Gianluca Iacono, StrettoCrea condivide la timeline dei nuovi eventi in calendario per il 2024. In cantiere diversi appuntamenti in collaborazione con il Comune di Messina, Semaluma Cosplay, Fumetteria La Torre Nera, Role & Roll, Cuore di Drago, The King and Queen Cosplay, Studio Ronin e tanti altri.

Gli eventi organizzati da StrettoCrea e in programma per il 2024 sono i seguenti:

aprile 2024 – MessinaCon Day 0, Raduno Cosplay e un evento a sorpresa;

– MessinaCon Day 0, Raduno Cosplay e un evento a sorpresa; maggio 2024 – StrettoGames;

– StrettoGames; estate 2024 – MessinaCon 2024;

– ottobre 2024 – mostra dedicata a Batman e un appuntamento dedicato alla Strett-Art;

– mostra dedicata a Batman e un appuntamento dedicato alla Strett-Art; dicembre 2024 – Ballo del ceppo.

Tra le novità annunciate, innanzitutto, quest’anno il MessinaCon durerà tre giorni, anziché due, e avrà tanti nuovi ospiti. Poi, la mostra di ottobre dedicata a Batman, che segue il successo di quella realizzata a Palazzo Zanca nelle scorse settimane e dedicata a “Ritorno al futuro”. Sempre nell’autunno 2024 ci sarà poi l’evento legato alla lettura e alle arti, ovvero “Strett- Art”, con due nuovi elementi associativi che sono Giandomenico Arnao come Direttore Artistico dell’evento e Michelangelo Bille. Infine, l’evento a sorpresa, che si svolgerà ad aprile 2024 e che gli organizzatori descrivono come: «Una collaborazione con tre artisti, quasi una testa del Cerbero».

Di seguito, la timeline condivisa da StrettoCrea per gli eventi del 2024:

