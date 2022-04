Cose da fare a Messina nel weekend: tutti gli eventi per tutti i gusti

Arriva un altro weekend lungo e quindi una nuova puntata della guida agli eventi e al tempo libero per scoprire tutte le cose da fare a Messina da venerdì a lunedì; in mezzo troverete concerti, spettacoli per bambini e passeggiate all’aria aperta per godersi il 25 aprile.

A tal proposito, prima di andare agli eventi imperdibili di Messina per questo weekend, il MiC (Ministero della Cultura) ha deciso di aprire, in via straordinaria, proprio in occasione della Festa della Liberazione, tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura gestiti da enti pubblici e Comuni. La lista si aggiorna in tempo reale, per scoprire tutti i luoghi clicca qui.

Gli eventi imperdibili a Messina

Anche per questo appuntamento segnaliamo due eventi da non perdere a Messina in programma per questo weekend di fine aprile. Il primo è in realtà una due giorni, sabato 23 e domenica 24 aprile, infatti, arriva “Vittoria, pomeriggio d’arte” organizzato da Francesca Vesto e Annalisa Rando. L’evento, che si svolgerà alle spalle del Teatro Vittorio Emanuele, prevede: allestimento di una mostra, performance e reading di poesie. «Verrà sfruttato al meglio lo spazio per dare la possibilità ai giovani artisti – scrivono Francesca e Annalisa – di unire le proprie arti e poter farsi conoscere dal pubblico della nostra città». Un motivo in più per andarci? Perché se i giovani più giovani chiedono il nostro supporto, si deve correre!

Il secondo evento imperdibile per il vostro fine settimana lungo, lunghissimo è in programma domenica 24 aprile. Si chiama “La domenica in villa” e rientra in una mini rassegna organizzata da Villa Maria Salice (in foto). Si tratta del primo “evento green” che prevede «un breve viaggio – dicono gli organizzatori – nel mondo delle piante officinali accompagnato da piccole nozioni di botanica, fitoterapia e giardinaggio», ma anche un pic nic, un mercatino degli artigiani e un laboratorio musicale creativo per bambini condotto da Dario Naccari. Un motivo in più per andarci? Per respirare aria pulita, che sa di menta e rosmarino.

Cose da fare a Messina: tutti gli eventi

Mostre, concertini, la presentazione del libro del magistrato Simona Lo Iacono a Milazzo, degustazioni al Mercato Coperto Muricello (in foto) e moltissime escursioni. Tutto quello che puoi fare a Messina nel weekend che va da venerdì 22 a lunedì 25 aprile:

Mostre

venerdì 22, alle 18:30 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, per “L’Opera al Centro” rassegna di arti visive curata da Giuseppe La Motta: inaugurazione di “Naturalità” mostra di Giuseppe Brancato, allestimento a cura di Francesca Cannavò, testi di Milena Romeo. La mostra sarà visitabile fino all’11 maggio; sabato 23, alle 17 alla galleria Spazioquattro di Messina: inaugurazione di “Sculture. Le mani sono i sensi dell’anima”, mostra di Massimo di Prima. La mostra sarà visitabile fino al 5 maggio; prosegue fino al 25 aprile, all’EXANTE di Messina: “Senza memoria, senza sentimento” mostra di Federico Calogero.

Libri

venerdì 22, alle 17:30 alla Biblioteca Comunale di Milazzo: presentazione di “La tigre di Noto” (Neri Pozza Editore) di Simona Lo Iacono;

Cinema

da venerdì 22 a domenica 24 aprile, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: prima visione di “La figlia oscura” di Maggie Gyllenhaal, in lingua originale sottotitolata in italiano. Previsti tre spettacoli alle: 16:00, 18:15 e 20:30; solo venerdì 22 aprile, alle 21 alla Multisala Iris: “Fantastic beasts: the secrets of Dumbledore“, per la regia di David Yates.

Musica

venerdì 22, alle 20 al Retronouveau: Mind The Gap, dj set a cura di Gianluca Stracuzzi, special guest Graziano Raffa (SUDBEAT – Southside). Ingresso gratuito fino alle 23.59; venerdì 22, al Dai Dai Bistrot di Messina: live dei Fuori Orario; sabato 23, alle 18 al Palacultura di Messina per la stagione dell’Accademia Filarmonica: “Morgen Trio”, con Nicola Marvulli al violino, Camilla Patria al violoncello e Tiziana Columbro al pianoforte. Musiche di Ravel e Mendelssohn; sabato 23, dalle 21 al Mercato Coperto Muricello: degustazioni di freddo e musica live; sabato 23, al Dai Dai Bistrot di Messina: live del Duo di Picche; domenica 24, alle 18 al Teatro Vittorio Emanuele, per la stagione della Filarmonica Laudamo: “I Siciliani. Vero succo di poesia“, con Cettina Donato, Ninni Bruschetta e l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele; domenica 24, al Dai Dai Bistrot di Messina: live di Per qualche spiccio in più.

Teatro

domenica 24, alle 18 ai Magazzini del Sale di Messina: “Alice”, ispirato ai romanzi di Lewis Carroll. Di e con Stefania Pecora e Mariapia Rizzo. Spettacolo per bambini e famiglie. Per prenotare qui.

Natura e Relax

domenica 24, dalle 08:30 con ritrovo a Francavilla: Trekking alla Rocca di Novara e la festa del Maiorchino, a cura di Sicilia Gaia. Per prenotare qui. domenica 24, dalle 08:30 con ritrovo da Don Minico: Nei boschi di Dinnamare, a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane. Per prenotare qui. domenica 24, dalle 09:00 con ritrovo a Floresta: Scampagnata e trekking ai tre laghi, a cura dell’Associazione PFM. Per prenotare qui. domenica 24, dalle 11:30 a Forte San Jachiddu, PuliAMO Messina presenta: “Pianti-AMO un albero a San Jachiddu“; lunedì 25, dalle 08:30, con ritrovo a Dinnamare: Sui Peloritani tra storia, miti e geologia, a cura di Simetite Escursioni – Emotion in nature e Sikeliatrek Sicily Discovery. Per prenotare (entro il 22 aprile) qui.

