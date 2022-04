A Forte San Jachiddu si piantano alberi con PuliAMO Messina: come partecipare

Uno dei forti umbertini di Messina, Forte San Jachiddu sta per essere invaso da nuovi alberi che verranno piantati da PuliAmo Messina, organizzazione di volontariato, che si prende cura del territorio, valorizzandone la bellezza e contribuendo alla pulizia di luoghi abbandonati.

Proprio per questo, in occasione della Giornata mondiale della Terra, verranno donati nuovi alberi a Forte San Jachiddu. «PuliAmo Messina – scrivono i volontari – fa un regalo a Madre Natura. Dopo aver promosso la nuova campagna iscrizioni, è arrivato il momento tanto atteso: piantare un albero per ogni volontario iscritto alla nostra Associazione. Per questo primo anno, abbiamo scelto uno dei luoghi simbolo di bellezza e resilienza: il parco ecologico di Forte San Jachiddu».

Gli alberi a Forte San Jachiddu

Già a febbraio 2022, gli studenti del “Cuppari” di Messina avevano piantato nuovi alberi al Forte San Jachiddu, forte umbertino nella zona nord di Messina, nei pressi di Tremonti; in occasione dell’iniziativa “Un albero per il futuro” i ragazzi avevano messo a dimora 40 alberi di mirto, cipressi e querce. L’iniziativa era stata organizzata nell’ambito del progetto comunitario Health&Greenspace, per ripristinare la macchia mediterranea devastata dagli incendi dell’ultimo decennio.

Adesso tocca a PuliAmo Messina che donerà nuovi alberi; dedicando l’intera giornata a questa iniziativa. «Affacciati sullo Stretto – aggiungono i volontari – e circondati dai Monti Peloritani, sarà occasione per riscoprire il proprio personale rapporto con la terra e le meraviglie che quotidianamente offre». L’appuntamento è in programma per domenica 24 aprile, dalle 11:30. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini. Se anche tu vuoi donare un albero, iscriviti a Puli-AMO Messina attraverso la nuova modalità online.

Attualmente il Forte San Jachiddu è gestito da “Gli Amici del Fortino”, un’altra associazione di volontariato di Messina che si prende cura del parco ecologico e della promozione degli spazi, organizzando eventi, visite guidate e laboratori per i più piccoli.

