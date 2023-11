Arte, musica e poesia: a piazza Casa Pia un nuovo evento di R-esistenza poetica

Un microfono aperto, ma anche spazio per dipingere, esporre le proprie opere o disegnare: R-esistenza poetica organizza un nuovo evento a Messina dedicato all’arte, alla poesia, al confronto di idee. L’appuntamento è fissato per sabato 18 novembre 2023 a piazza Casa Pia.

Fondato a Messina nel 2022, il movimento “R-esistenza poetica” nasce da un gruppo di artisti messinesi con l’obiettivo di creare dei momenti di condivisione, diffondere i valori dell’inclusione, l’incontro, l’apertura all’altro senza pregiudizi, in favore dei diritti civili e sociali. Dal primo appuntamento a piazza Municipio, tanti sono stati gli eventi organizzati in vari punti della città, come il mercato Muricello e le piazze del centro.

«Il movimento – scrivono gli artisti di R-Esistenza Poetica nella nota di presentazione dell’evento – vuole ricordare l’importanza e l’irrinunciabilità della lotta per quei diritti civili e sociali continuamente sotto attacco, manifestando il suo dissenso in maniera non violenta attraverso l’arte, l’informazione e l’inclusività. Col tentativo di dare vita ad uno spazio di libertà ed incontro, R-Esistenza Poetica afferma il suo bisogno di difendere l’esistente e di ricordare tutto ciò che c’è di bello a questo mondo sempre guidati da un sentimento di compartecipazione e di amore verso chiunque».

Il prossimo evento di R-Esistenza poetica a Messina si svolgerà sabato 18 novembre, a partire dalle ore 16.30 a piazza Casa Pia. Oltre al microfono aperto, ci sarà uno spazio espositivo disponibile per chiunque voglia condividere esposizioni di arte visiva, pittura, disegno in estemporanea, cartelloni, testi.

