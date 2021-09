A Villa Dante l’evento benefico “A modo mio” con De Luca cantante

Si terrà domenica 5 settembre, alle 20:30, l’evento conclusivo della rassegna Messina Restarts all’Arena di Villa Dante di Messina. Un evento benefico, il cui ricavato verrà devoluto alla mensa di Sant’Antonio, al Conservatorio Corelli e alla realizzazione dell’incubatore “La Casa del Musicista”.

Una serata che promette moltissimi interventi comici e musicali, dalla musica classica alla world music, con l’esibizione dei due artisti selezionati da Red Ronnie e la performance del sindaco di Messina Cateno De Luca – accompagnato dalla band “I Peter Pan” – che presenterà il suo album “Stati d’animo”. «Scoprirete– anticipa l’assessore allo Spettacolo, Francesco Gallo in conferenza stampa – un De Luca intimista».

L’estate di Messina all’Arena di Villa Dante

Numeri che soddisfano l’Assessore Gallo quelli di Messina Restarts, rassegna di spettacoli che ha condito l’estate cittadina. «Voglio assicurare che nessun biglietto per questo evento è stato acquistato dal Comune (intanto il consigliere comunale Alessandro Russo ha presentato un’interrogazione proprio su questo argomento, ndr) – esordisce Gallo – e approfitto per tirare un primo bilancio di questa stagione estiva, che era una sfida al Covid. Una sfida che ritengo vinta e volevo esprimere la soddisfazione per il risultato. Volevo ringraziare tutti gli artisti, che hanno realizzato spettacoli generosi e partecipi. Dai Neri per Caso ad Alice, che ha omaggiato Battiato. Ma voglio ringraziare anche le produzioni piccole e grandi, che hanno dimostrato la loro resilienza, rispetto al momento che hanno vissuto e le associazioni di Protezione Civile.

Per quanto riguarda De Luca – continua Gallo –, non mi stupisce che si sia lanciato nell’attività di cantautore e che sostenga questo evento di beneficenza. Dalle canzoni che ho ascoltato sembra una persona completamente diversa. Intimista e attenta ad aspetti dell’umanità che probabilmente non emergono dal personaggio pubblico».

“A modo mio”, evento benefico a Villa Dante

Il Sindaco di Messina Cateno De Luca farà quindi da ambasciatore per “A modo mio” evento di beneficenza organizzato dall’associazione “La Casa del Musicista”, presieduta da Luciano Fumia, per la regia di Valerio Vella. «Sono davvero contento – dice Fumia – perché abbiamo già venduto tutti i biglietti. Chi non lo ha acquistato potrà seguire la diretta tv che sarà trasmessa da Videobank. Se dovesse piovere invece, l’intera produzione verrà spostata al Palacultura e divisa in due serate, probabilmente il 12 settembre».

Il Festival del Mediterraneo

All’evento anche Red Ronnie che nella giornata di sabato selezionerà i due artisti emergenti che si esibiranno domenica 5 settembre. Sempre sabato, Red Ronnie sarà a Torre Faro per una serata dedicata alla musica. «Da tanti anni sogno di fare il Festival del Mediterraneo e l’anno prossimo dovremmo riuscirci. La Sicilia è un posto molto bello, con il Teatro di Tindari e anche Taormina ed è collegato al Continente». Forse il Continente della Musica.

