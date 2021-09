Messina, audizioni con Red Ronnie per giovani artisti: come partecipare

Prima di calcare il palco di Villa Dante, sabato 4 settembre Red Ronnie incontrerà i giovani artisti messinesi con l’obiettivo di ascoltare e selezionare brani inediti. Due degli artisti selezionati durante queste audizioni avranno la possibilità di esibirsi durante l’evento di domenica 5 settembre promosso dall’Associazione “La Casa del Musicista”.

L’appuntamento per il casting è per sabato 4 settembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso l’Istituto Cristo Re, nei locali di radio Zenith, che collabora all’iniziativa. In questa occasione il noto conduttore televisivo ascolterà i brani composti ed eseguiti da giovani messinesi di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Due artisti saranno selezionati per esibirsi il 5 settembre a Villa Dante (stessa sera in cui è prevista l’esibizione del sindaco di Messina, Cateno De Luca). Tutti i giovani che avranno aderito all’iniziativa riceveranno in omaggio l’ingresso all’evento musicale.

Per partecipare alle audizioni a cura di Red Ronnie o chiedere informazioni è necessario telefonare al 3488180971 entro le ore 20.00 di venerdì 3 settembre.

(23)