Via Crucis Messina 2026: come cambia la viabilità venerdì 27 marzo

Per la sicurezza e lo svolgimento delle processioni di Santa Eustochia e della Via Crucis interparrocchiale, a Messina, ci saranno dei cambiamenti alla viabilità. Venerdì 27 marzo 2026, in concomitanza con due processioni religiose, il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana ha disposto specifici provvedimenti viabili per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Via Crucis Messina 2026: la viabilità

Alle ore 21.00 si svolgerà la tradizionale processione della “Via Crucis di Santa Eustochia”, con partenza dalla Chiesa Nuovo Oratorio della Pace, in via XXIV Maggio n. 58 e arrivo al Monastero di Montevergine.

Durante il passaggio del corteo religioso della Via Crucis 2026 Messina, le macchine non potranno passare lungo le strade interessate, con presidi a cura delle Forze dell’Ordine e con il supporto di personale incaricato a cura e spese dello stesso organizzatore. Sarà in ogni caso garantito il transito dei mezzi di emergenza e delle Forze dell’Ordine, anche mediante eventuale sospensione temporanea della processione.

Nella stessa giornata del 27 marzo, si svolgerà anche la “Via Crucis territoriale interparrocchiale”, della durata di circa due ore. La processione partirà alle ore 18.30 dalla Chiesa “S. Giacomo” e seguirà il seguente percorso: via Buganza, viale S. Martino (direzione nord-sud), via Don Orione, Chiesa “S. Maria Consolata – Don Orione”, viale S. Martino, Villa Dante (pista ciclabile lato mare), Chiesa dei Miracoli, viale S. Martino (direzione nord-sud), con arrivo previsto alle 20.30 presso la Chiesa “S. Maria di Gesù Inferiore”, a Provinciale.

Anche in questo caso, sarà disposta l’interdizione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso interessato dal corteo religioso, con presidi delle Forze dell’Ordine e con l’ausilio di personale incaricato dagli organizzatori.

Resta garantito il passaggio dei mezzi di emergenza e delle Forze dell’Ordine, ove necessario anche mediante sospensione momentanea della processione.

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