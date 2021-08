Variazione di bilancio, Seduta convocata: il consiglio comunale torna in Aula

È ufficiale: il Consiglio Comunale torna in Aula giovedì 12 agosto per discutere la delibera di variazione di bilancio che tanto aveva fatto discutere nei giorni scorsi. Al documento è legato l’allargamento della platea di partecipanti per il progetto “L’Estate Addosso”, che prevede borse lavoro in aziende locali per i giovani di Messina disoccupati o in condizioni di difficoltà economica.

La “delibera della discordia”, su cui lo scorso sabato 8 agosto era caduto il numero legale, torna in discussione prima del previsto. La prossima Seduta di Consiglio Comunale, infatti, era stata convocata per il 23 agosto, ma sette consiglieri (Dario Zante, Rita La Paglia e Sebastiano Tamà di Forza Italia e Serena Giannetto, Nello Pergolizzi, Francesco Cipolla e Salvatore Serra del Gruppo Misto) ne hanno chiesta una “straordinaria e urgente” con l’obiettivo di votare la delibera “Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziaria 2021/23. Verifica dello stato di attuazione dei programmi. Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2021, ai sensi dell’art. 193 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.

A motivare la richiesta, la necessità di approvare il testo per estendere ad altri circa 300 giovani la partecipazione al progetto “L’Estate Addosso”. Sarebbero legati alla delibera, spiegano i consiglieri, anche i lavori di manutenzione nelle scuole Mazzini Gallo (via La Farina) e Gentiluomo La Pira.

Stamattina, il presidente del Consiglio Comunale, Claudio Cardile, ha dato il via libera alla Seduta, prevista per giovedì 12 agosto alle ore 10.30. Occorre vedere, adesso, cosa succederà in Aula, visti anche i precedenti. Proprio su questa delibera si era consumato, infatti, l’ultimo acceso scontro tra il vicesindaco Carlotta Previti e il presidente del Civico Consesso, Claudio Cardile.

