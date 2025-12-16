Università di Messina: il bilancio 2025 della rettrice Giovanna Spatari

Si è svolto questa mattina al Rettorato dell’Università di Messina il tradizionale incontro con la stampa per lo scambio degli auguri di Natale con la Rettrice Giovanna Spatari.

La Rettrice ha risposto alle varie domande dei giornalisti e tracciando un bilancio sull’anno ha dichiarato: «è stato un anno importante. Siamo partiti all’inizio con la presenza del Presidente Mattarella, abbiamo chiuso con l’intitolazione del cortile del Rettorato a Sara Campanella e Lorena Quaranta. Un anno segnato da un episodio di cronaca terribile e tragico che ha condizionato alcune nostre azioni».

Banca d’Italia e Hotel Riviera

Per quanto riguarda i percorsi didattici, la Rettrice ha spiegato: «c’è un’apertura prolungata delle nostre biblioteche e presto ci sarà l’apertura di un’aula studio presso la Banca d’Italia che sarà pronta a gennaio. Questo vuol dire, quindi, più spazi per i nostri studenti. Inoltre ci sono delle implementazioni dei corsi di lingua per consentire la piena integrazione con i corsi di italiano. Quotidianamente vediamo i ragazzi fare la spesa e frequentare i nostri locali e vogliamo agevolarli».

La rettrice ha inoltre spiegato che il Riviera, invece, a causa di alcuni problemi che hanno rallentato i lavori, non sarà pronto prima del prossimo anno accademico.

La prof.ssa Giovanni Spatari ha anche spiegato di essere a conoscenza di alcune criticità al Policlinico. Le criticità riguardano le aule didattiche e la comunicazione le è arrivata proprio grazie alla stampa.

