UniMe, ritorna il Workshop Motorsport e Automotive “Studenti in Carena”

Accendiamo i motori: dal 13 al 15 dicembre 2022 all’Università di Messina torna, per la sua terza edizione, il workshop Motorsport e Automotive “Studenti in Carena”. L’iniziativa si svolgerà presso il Dipartimento di Ingegneria UniMe e coinvolgerà studenti universitari e delle scuole cittadine che potranno assistere agli interventi dei professionisti del settore.

Il programma della terza edizione di “Studenti in Carena” prevede una tre giorni dedicata a motorsport e automotive. I lavori inizieranno il 13 dicembre, alle ore 16.30, presso il Dipartimento di Ingegneria, che ospiterà un seminario tecnico. Nei giorni successivi, vale a dire il 14 e il 15 dicembre, gli studenti UniMe, gli alunni delle scuole cittadine e gli appassionati del mondo dei motori potranno assistere agli interventi di personaggi del settore Motorsport e Automotive, che racconteranno la loro esperienza ai ragazzi e alle aziende interessate.

Ad intervenire alla tre giorni del workshop Motorsport e Automotive “Studenti in Carena” all’Università degli Studi di Messina saranno Ernesto Desiderio, attualmente Performance Engineer in Williams F1; Giovanni Crupi, Race Engineer in Ducati Motor Holding, che accompagna ogni stagione alcuni tra i piloti più importanti al mondo come Scott Redding, Danilo Petrucci ed il neocampione del mondo Alvaro Bautista; Marco Pezzola, docente di Advanced Motorcycle Dynamics al MUNER e Co-fondatore e COO per Soluzioni Ingegneria; Salvatore Pennisi, Head of Testing Moto / Cycling / Micromobility, Capo per Pirelli delle attività sportive legate al motociclismo; Alberto Nicoletta, Head of Vehicle Dynamic, Tire Engineering and Simulations per Ferrari.

Il programma completo dell’evento è disponibile a questo link.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook di Stretto in Carena.

