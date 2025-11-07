Normanno

Una porzione della Real Dogana consegnata al Comune di Messina

Consegnata questa mattina una porzione del complesso della Real Dogana di Messina dall’Agenzia del Demanio al sindaco Federico Basile. La Real Dogana è formata dai magazzini storici fronte mare, attualmente non utilizzati, tra via Rizzo e via Savoca.

Si tratta di un luogo simbolico dell’identità cittadina e tassello centrale nel percorso di rigenerazione urbana avviato con il Piano Città di Messina.

L’iniziativa rappresenta il primo risultato concreto dell’accordo siglato lo scorso gennaio tra il Comune di Messina e l’Agenzia del Demanio. L’accordo ha il fine di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico con una strategia condivisa di rigenerazione urbana e restituzione degli spazi alla fruizione collettiva.

A consegnare al sindaco di Messina i Magazzini della Real Dogana è stata la Direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme. La consegna è avvenuta durante una cerimonia istituzionale alla presenza della rappresentanze istituzionali coinvolte.

Real Dogana Messina: uno sguardo al futuro

Il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato che la giornata di oggi segna un momento importante come tanti altri che la città ha avuto. «Oggi è una consegna storica che ci ha fatto capire come in poco tempo si possono realizzare grandi cose. Non solo: il risultato di oggi ci ricorda anche tutto il percorso che è stato fatto. L’idea dell’Amministrazione è di camminare pari posso con i giovani che vogliono rigenerare la città. Ci sono tante idee e abbiamo davanti un affaccio fantastico e un punto di accesso unico» – ha dichiarato.

A proposito dei giovani, il Primo Cittadino ha aggiunto: «verranno coinvolti i giovani studenti di ingegneria dell’Università degli Studi di Messina per arricchire le nostre idee con le loro. Sono proprio i giovani che devono creare il futuro. Non guardiamo l’oggi ma la prospettiva e il futuro. Quest’area era inibita alla popolazione da decenni ma oggi ritorna fruibile. Sono grato all’Agenzia del Demanio che ha dato una possibilità alla città e l’abbiamo presa con la volontà di fare cose buone».

La Direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme in merito alla Real Dogana di Messina ha affermato: «La consegna di parte del Palazzo della Dogana al Comune è un segno concreto della disponibilità e della collaborazione tra Istituzioni dello Stato e del Territorio in una visione unitaria volta a creare valore sociale, ambientale, culturale ed economico attraverso gli immobili pubblici. Messina è un esempio di come il patrimonio dello Stato possa diventare leva di crescita, sviluppo culturale e coesione sociale».

