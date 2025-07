Ultimo in concerto a Messina il 18 luglio: cambiamenti viari e servizio speciale ATM

Il cantante romano Ultimo sarà in concerto a Messina domani, venerdì 18 luglio 2025 allo Stadio Franco Scoglio. Per tale motivo, ATM Messina attiverà un piano straordinario per agevolare i collegamento con l’impianto sportivo.

Per raggiungere in piena comodità lo stadio, ATM predisporrà un servizio speciale con autobus dedicati che dal viale della Libertà (di fronte agli sbarchi della Caronte & Tourist) raggiungeranno lo stadio San Filippo.

Al concerto di Ultimo a Messina con ATM

Inoltre, il piano straordinario prevede anche l’attivazione di navette che faranno da spola dalla Stazione Centrale e dallo Zir verso via Adolfo Celi (ex. S.S. 114), in corrispondenza del bivio per lo stadio.

Il servizio di bus navetta sarà disponibile per chi si deve recare al concerto di Ultimo a Messina dalle ore 10 fino alle 21, orario in cui inizia il concerto. Il servizio riprenderà alla fine dell’evento e proseguirà finché tutti saranno usciti dallo stadio.

Il costo del biglietto delle navette /andata e ritorno) è di 4 euro e si può acquistare tramite:

app ATM MovUp;

altre app collegate (Money go, Drop Ticket, Tabnet);

presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria;

tramite i parcometri dislocati in città;

presso le emettitrici automatiche attive h24 a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito, presso statua Padre Pio);

nei punti vendita ATM Spa;

agli imbarchi della Caronte & Tourist e alla Stazione centrale.

Cambiamenti della viabilità

Inoltre, per il concerto di Ultimo a Messina allo Stadio Franco Scoglio, il Comune ha varato un piano straordinario per la mobilità urbana. L’obiettivo è regolare i flussi veicolari pedonali, garantendo sicurezza e accessibilità per il grande afflusso previsto.

I divieti per la sicurezza pubblica, stabiliti con un’ordinanza del sindaco Federico Basile riguardano:

vendita e consumo di bevande alcoliche oltre il 5%, vetro, lattine e contenitori non in plastica o carta;

spray urticanti all’interno e nei 500 metri attorno allo stadio;

bagarinaggio nel raggio di 3 km;

commercio ambulante nell’area dell’evento e lungo la bretella San Filippo.

La vendita di gadget sarà consentita solo allo staff autorizzato.

Anche la viabilità avrà dei cambiamenti. Per quanto riguarda Via degli Agrumi (strada arginale – accesso Palasport San Filippo) vigeranno i seguenti:

divieto di sosta su entrambi i lati: dalle 17.00 del 17 luglio alle 03.00 del 19 luglio;

divieto di transito: dalle 8.00 del 18 luglio fino al ripristino della normale circolazione, eccetto veicoli dell’organizzazione, mezzi autorizzati, forze dell’ordine e pronto soccorso.

Presidi fissi della Polizia municipale e volontari regoleranno accessi e blocchi.

Nella Bretella dello svincolo San Filippo – via Nicolò Carosio:

chiusura al traffico: dalle 11.00 del 18 luglio alle 03.00 del 19 luglio, eccetto taxi, bus, mezzi di emergenza, disabili con contrassegno;

parcheggi rossi, verdi e gialli accessibili solo con tagliando acquistabile entro le ore 17.00 del giorno del concerto.

Il deflusso post-evento sarà coordinato dalla Polizia municipale. Alcuni tratti della bretella saranno riservati esclusivamente a bus privati e forze dell’ordine.

Ulteriori informazioni

Per quanto riguarda i collegamenti e la viabilità secondaria:

strada tra bretella e S.P. Santa Lucia: chiusa al traffico per permettere lo stazionamento degli autobus;

strada tra San Filippo Superiore e il parcheggio verde: divieto di sosta (dal 17 al 19 luglio) e divieto di transito (il 18 luglio).

Per le navette ATM, è prevista una fermata di sbarco in via Sacra Famiglia, lato nord e il collegamento da Zir Gazzi con percorso: Gazzi – via Taormina – via Adolfo Celi – via Sacra Famiglia – ritorno su via Livatino.

Per gli autobus privati, l’accesso sarà dalla tangenziale, svincolo San Filippo – via N. Carosio.

Dopo il concerto, i bus ripartiranno seguendo percorsi obbligati secondo la posizione di sosta (bretella, stadio, SP Santa Lucia), sotto coordinamento della Polizia municipale.

Un’area di sosta riservata ai taxi sarà attiva nello slargo esterno al parcheggio rosso, con accesso dalla tangenziale o via Adolfo Celi. Dopo il carico o scarico passeggeri, i taxi dovranno proseguire verso la tangenziale.

Ultimo in concerto a Messina: quello che c’è da sapere

Sempre in seguito al concerto di Ultimo a Messina allo Stadio Franco Scoglio, ci saranno anche dei divieti per i mezzi pesanti. Dalle 14.00 del 18 luglio alle 03.00 del 19 luglio è vietato il transito ai mezzi oltre 3,5 tonnellate lungo:

via La Farina;

via U. Bonino; Taormina;

via Adolfo Celi;

via G. La Pira;

viale Europa.

Deviazioni obbligatorie: Messina Centro per i veicoli da nord, Tremestieri per quelli da sud.

L’ATM Spa mette a disposizione le seguenti aree di sosta, collegate allo stadio tramite navette gratuite:

Z.I.R.;

Villa Dante;

Zaera;

Cavalcavia FS;

Cavallotti;

Annunziata Est e Ovest

