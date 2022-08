Turismo. In Sicilia aumentano arrivi e presenze, e i visitatori restano di più. I dati

Buone nuove per il turismo in Sicilia che in questo 2022 si avvicina ai numeri pre-pandemia (2019), mentre quasi raddoppiano arrivi e presenze rispetto al 2021. E c’è di più. Non solo ci sono più turisti, anche stranieri, ma, quando arrivano, rimangono di più a godersi le bellezze dell’Isola. Il tempo medio di permanenza è infatti aumentato, con una media che si attesta oltre i 3 giorni. Vediamo nel dettaglio, i dati forniti dalla Regione Siciliana.

Ad elaborare e fornire i dati che andremo a vedere è stato il Dipartimento Turismo della Regione Siciliana, che si focalizza sul settore alberghiero ed extralberghiero, sui flussi turistici stranieri e infine sulla permanenza dei viaggiatori in Sicilia. Ma andiamo con ordine e partiamo dal primo dato a disposizione.

Dai dati riguardanti il settore alberghiero ed extralberghiero, si evince come da gennaio alla fine di luglio 2022 gli arrivi siano cresciuti complessivamente dell’89,3% rispetto all’anno scorso, le presenze del 93,6%. In valore assoluto nei primi sette mesi del 2022 sono stati registrati 2.340.048 arrivi e 7.302.064 presenze, contro 1.235.926 arrivi e 3.770.914 presenze dello stesso periodo nel 2021. Numeri molto vicini a quelli del 2019 (2.759.398 arrivi, 7.839.476 presenze), l’anno precedente alla pandemia covid-19 e a tutto ciò che ne è conseguito a livello economico e turistico.

In aumento, segnala inoltre il Dipartimento Turismo della Regione Siciliana, anche gli arrivi di visitatori dall’estero, che quest’anno sono cresciuti del 301% rispetto al 2021, le presenze del 285%. In crescita anche i turisti italiani, sia per gli arrivi (+38%), sia per le presenze (+36%).

Infine, altro dato rilevante, quanto restano in Sicilia i turisti? La media elaborata in riferimento al periodo intercorso tra gennaio e luglio 2022 indica una permanenza di 3,2 giorni. Un aumento rispetto al 2021 (3,1), ma anche rispetto al 2019 (2,8). Quest’ultimo aspetto, quello appunto della permanenza dei turisti in Sicilia, ricordano dalla Regione, è uno degli obiettivi del programma di promozione turistica See Sicily.

(Foto © Francesco Frilli)

