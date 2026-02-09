“Tra Stelle e Spicchi”, atto secondo: Chef Giuseppe Raciti ospite alla pizzeria Basilicò per una serata d’eccellenza

Squadra che vince non si cambia! Un nuovo, attesissimo capitolo dell’incontro tra pizza d’autore e alta cucina è andato in scena alla pizzeria Basilicò di Messina. “Tra Stelle e Spicchi” è tornato con il suo secondo appuntamento, confermando il successo di un format capace di far dialogare due mondi solo apparentemente distanti.

Protagonista della serata, un menù degustazione a quattro mani nato dalla sinergia tra il pizzaiolo Andrea Pellegrino, proprietario insieme al fratello Giovanni del noto locale di Santa Marchetita, e lo chef Giuseppe Raciti, 1 stella Michelin del Ristorante Zash di Riposto, nuovamente a Messina dopo l’entusiasmo raccolto lo scorso dicembre.

Un dialogo tra tecnica, creatività e valorizzazione della materia prima perfettamente riuscito, un incontro armonico in cui la pizza si trasforma in tela e l’alta cucina firma il racconto. In degustazione varie tipologie di impasti (tradizionale, doppia e tripla cottura) in abbinamento a selezionate etichette di vini.

La pizza contemporanea firmata da Andrea Pellegrino, realizzata con un attento mix di farine macinate a pietra, capaci di coniugare gusto e valore nutrizionale, si è rivelata la base ideale per accogliere l’estro della cucina stellata di chef Giuseppe Raciti, che ha portato in pizzeria anche uno dei suoi piatti iconici: l’uovo croccante, servito con una composta di gelsi rossi e da una delicata spuma di provola dolce.

Menù degustazione

“Margherita Datterino rosso” (Pellegrino) completata con bocconcino di mozzarella e scaglie di parmigiano reggiano, in abbinamento al prosecco Col Sandago.

“Uovo croccante, gelsi rossi e provola dolce” (Raciti) servito con Mas dei Chini Gewürztraminer,

“Come una pasta e patate” pizza con patate, provola affumicata guanciale e pecorino (Pellegrino), in abbinamento a Sofien di Tenute Navarra;

“La mia pizzetta alla messinese” (Raciti) in doppia cottura (fritta e al forno) “Omaggio ai fratelli Pellegrino” con sugo all’indivia riccia (in tre cotture) pomodorino confit, maionese all’acciuga e pepato fresco e il Disiata di Tenute Navarra;

la Pizza Riserva (Pellegrino) in tre cotture con impasto ai funghi porcini farcita con caprino, porcini, crema di parmigiano reggiano 36 mesi e culatta, in abbinamento al Frappato Calio.

Pizza “Baba” rum Don Papa (Raciti) con impasto pan brioche bagnato con bagna al rum e farcito con riduzione di doppia panna montata, vaniglia, caramello di mela cola (riduzione montata con burro freddo) e torroncino di nocciole in degustazione con il Passito di Pantelleria.

A margine della serata lo chef Raciti ha commentato: «Io e Andrea ci siamo divertiti molto a lavorare fianco a fianco in cucina. Andrea è bravissimo con gli impasti. È stata una bellissima serata». «È nata una bella amicizia, fatta di stima e collaborazione» – ha concluso Pellegrino.

La pizzeria Basilicò a Santa Margherita continua così ad affermarsi come punto di riferimento per la pizza di qualità, di tradizione partenopea, a Messina. Andrea e Giovanni Pellegrino hanno investito nella loro città e giorno dopo giorno, con impegno e professionalità, stanno costruendo il loro successo. Basilicò nel settembre 2022 ha conquistato il primo 1 spicchio nella Guida delle migliori pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso (riconfermato nella Guida 2024) e il secondo spicchio a settembre del 2024 quando è stata presentata la Guida Pizzerie d’Italia 2025.

