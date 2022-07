Test di medicina 2022: online il bando dell’Università di Messina

In molti lo stavano aspettando, adesso è online: l’Università di Messina ha pubblicato per il bando per i test di Medicina, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Veterinaria per l’Anno Accademico 2022-2023. L’accesso ai suddetti corsi di studio prevede il superamento di una prova di ammissione secondo un calendario preciso. Inoltre, per tutti i corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a livello nazionale, l’iscrizione alla prova sarà attiva fino alle ore 15:00 del 22 luglio 2022.

Quando si farà il test?

Ecco il calendario dei test di medicina, odontoiatra e veterinaria:

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria: 6 settembre 2022

Medicine Veterinaria: 8 settembre 2022

Iscrizione bando medicina 2022 Messina

Per sostenere il test d’ammissione è necessaria la doppia iscrizione, sul Portale Universitaly e su Esse3 e il versamento di un contributo per la partecipazione alla prova.

Sede di svolgimento della prova di ammissione:

In considerazione dalla normativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, sostiene la prova presso la sede dell’Ateneo disponibile nella propria provincia di residenza o di domicilio o, se non disponibile, nella provincia limitrofa.

A questo link il bando completo.

(9)