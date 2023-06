Terminal Crociere del Porto di Messina: al via il (nuovo) bando di gara. Il progetto

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (AdSP) ci riprova: al via la gara per la realizzazione e gestione di un nuovo terminal crociere al Porto di Messina. Il bando prevede un importo di 7,6 milioni di euro. Una volta ultimate tutte le procedure, il tempo per i lavori è di un anno. Vediamo i dettagli del progetto.

Dopo la prima gara d’appalto del 2019, conclusasi con un buco nell’acqua a seguito di un ricorso e successivo contenzioso amministrativo, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, guidata dal presidente Mario Mega, ha deciso di riaprire la procedura, ma optando questa volta per un progetto di Partenariato Pubblico-Privato (PPP). Il progetto rimane lo stesso realizzato nel 2018, che potrà essere modificato solo nelle parti interne, ma non per quel che riguarda le forme e le strutture del terminal.

A commentare, il presidente dell’AdSP, Mario Mega: «Il traffico croceristico a Messina – sottolinea – fa registrare un numero di scali di navi e di transiti di passeggeri che non sia erano mai verificati nel passato e che sembrano destinati a crescere sensibilmente nei prossimi anni. Il nuovo terminal crociere è atteso da più di un lustro ma una serie di contenziosi amministrativi conseguenti alla gara di costruzione bandita nel 2019 dalla Autorità Portuale di Messina ne aveva impedito la realizzazione».

«La scelta che oggi abbiamo fatto – aggiunge –, anche per velocizzare l’entrata in esercizio, è quella di individuare da subito un gestore che si faccia carico della costruzione del terminal, investendo anche risorse proprie, utilizzando come punto di partenza il progetto esecutivo a suo tempo predisposto dall’Ente. Confidiamo che questa soluzione, che prevede anche una concessione per venti anni della gestione della struttura, possa consentire di individuare un operatore che potrà sostenere gli sforzi della AdSP di consolidamento dei traffici nel futuro sviluppando sempre di più servizi di accoglienza efficienti e sostenendo il programma di sviluppo che coinvolgerà anche gli altri porti del sistema portuale e quello di Reggio Calabria in particolare».

Un nuovo terminal crociere per il Porto di Messina: gara e progetto

Da progetto, il nuovo Terminal Crociere del Porto di Messina avrà un aspetto leggero e dinamico, grazie all’andamento ondulato delle tettoia. I materiali utilizzati saranno acciaio e vetro, mentre per il soffitto è stato pensato di usare il legno, con l’obiettivo render la struttura più accogliente. All’interno sono previsti un’area ristorante, e spazi per mostre, convegni ed eventi di vario genere. L’ingombro planimetrico previsto è di circa 1840mq. Previsto lo smantellamento e la sostituzione del vecchio terminal. Per la realizzazione del nuovo Terminal Crociere del Porto di Messina è previsto un anno di tempo e durante i lavori di costruzione il concessionario avrà l’onere di gestire l’attuale tensostruttura, al fine di consentire con continuità i servizi per le navi da crociera in attracco a Messina. A questo link è possibile visualizzare il vecchio progetto.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 22 settembre 2023.

La documentazione è disponibile a questo link.

