Tamponi all’ex Gasometro. Da oggi partono le prenotazioni con Messina Social City

Da oggi – lunedì 21 giugno – all’ex Gasometro di Messina sarà possibile effettuare i tamponi anti-covid tramite il servizio di prenotazioni gestito dalla Messina Social City.

A seguito del tavolo tecnico dello scorso 11 giugno, infatti, il Comune e l’ASP di Messina – in sinergia con la Messina Social City – hanno affidato la gestione del servizio di prenotazione telefonica per l’esecuzione dei tamponi per lo screening anti-Covid, al personale dell’Azienda dei Servizi Sociali, telefonando al numero:

090 9488007

Il servizio sarà attivo

dal lunedì al venerd ì: dalle 08:00 alle 17:30

ì: dalle 08:00 alle 17:30 il sabato: dalle 08:00 alle 13:30.

Si ricorda ai cittadini che il servizio di esecuzione dei tamponi è soggetto a prenotazione e verrà assicurato dall’ASP per tre giorni a settimana e si raccomanda all’utenza di rispettare il giorno e l’orario della prenotazione per evitare di creare rallentamenti nella gestione del relativo servizio sanitario.

