Svincolo di Giostra chiuso sabato 23 luglio in direzione Palermo-Messina: gli orari

È ufficiale: lo svincolo di Giostra sarà chiuso nella mattina di sabato 23 luglio per lavori. La chiusura riguarderà unicamente la direttrice Palermo-Messina, mentre sarà possibile “uscire” da Messina in direzione Palermo. Questo quanto deciso nella giornata di ieri dal Comitato Operativo Viabilità. Vediamo gli orari di apertura e chiusura e le deviazioni previste per auto e mezzi pesanti.

Vertice ieri a Messina tra Polizia Stradale, Arma del Carabinieri, Vigili del Fuoco, Anas, C.A.S. ed i Comuni di Messina, Villafranca, Saponara e Rometta, per valutare il da farsi in merito ai necessari lavori di messa in sicurezza del manto stradale dello svincolo di Giostra, sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Interventi giudicati ormai improcrastinabili. Per questa ragione, il Comitato Operativo Viabilità ha disposto l’esecuzione dei lavori sabato 23 luglio e, conseguentemente, la chiusura della tratta.

Tra le 6.00 e le 14.00 del 23 luglio, quindi, lo svincolo di Giostra sarà chiuso per quel che riguarda la direttrice Palermo-Messina; mentre nessuna limitazione interesserà il senso di marcia “ad uscire” da Messina in direzione Palermo. In questa fascia oraria i mezzi pesanti – la cui circolazione è peraltro interdetta dalle ore 08 alle ore 16,00 ai sensi del decreto prefettizio di limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2022 – verranno “stoccati” in autostrada; mentre auto e mezzi leggeri diretti a Messina dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Rometta ed utilizzare la viabilità ordinaria lungo la SS 113.

A garantire la sicurezza ci penseranno mirati servizi della Polizia Stradale con il concorso delle Polizie Locali e delle squadre di supporto di ANAS e CAS. Autostrade Siciliane, in particolare, si occuperà anche di assicurare una preventiva e costante informazione all’utenza sia nei giorni precedenti le limitazioni al transito che nella giornata di sabato 23 luglio.

