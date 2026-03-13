Stretto Vinyl Fest: appuntamento il 14 e 15 marzo alla Camera di Commercio di Messina

Torna lo Stretto Vinyl Fest, seconda edizione dell’appuntamento dedicato al collezionismo musicale e alla cultura del disco. L’evento è a cura dell’Associazione Culturale Vinyl Fest e si conferma tra i più attesi del Sud Italia. Grazie alla posizione strategica della location, guarda con particolare attenzione anche al pubblico calabrese.

Stretto Vinyl Fest: ponte culturale tra Messina

La manifestazione è ad ingresso gratuito e donazione libera a favore dell’associazione. Si terrà sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle 10:00 alle 20:00 nella Sala Borsa della Camera di Commercio di Messina (Piazza Felice Cavallotti 3). La sede è facilmente raggiungibile non solo dalla Sicilia ma anche dalla Calabria. La struttura, infatti, si trova a poca distanza dal porto e dal terminal degli aliscafi con collegamenti rapidi e frequenti verso Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Questi ultimi sono particolarmente comodi anche per la provincia di Messina, vista la vicinanza alla stazione ferroviaria degli autobus. Lo Stretto Vinyl Fest è un’opportunità concreta per i collezionisti e gli appassionati calabresi e della provincia messinese di vivere l’evento senza necessità di automobile, approfittando della traversata veloce sullo Stretto.

Protagonisti assoluti saranno gli stand del vinile: espositori provenienti da tutto il Sud Italia porteranno oltre 70 metri lineari di spazi espositivi con rarità, prime stampe e dischi introvabili. Non mancheranno stand dedicati a libri e fumetti. Ci saranno anche DJ set d’ascolto e una speciale sala hi-end curata da Teorema Acustico e Letteraemme, che offrirà un’esperienza sonora immersiva per riscoprire il piacere dell’ascolto in alta fedeltà.

Sabato 14 marzo, dalle 20:30, spazio anche all’After Party presso il Morg/Voltapagina (Strada San Giacomo accanto al Duomo), per proseguire la festa tra musica e allegria.

Con un’offerta pensata per il collezionista più esigente ma aperta anche ai curiosi e ai nuovi appassionati, lo Stretto Vinyl Fest si conferma come un ponte culturale tra Sicilia e Calabria, nel segno della musica e della condivisione.

Date e orari da ricordare

Date: sabato 14 e domenica 15 marzo

Orari: 10:00 – 20:00

After Party: sabato 14 marzo, ore 20:30 – Messina

Luogo: Camera di Commercio di Messina, Piazza Felice Cavallotti 3 – Messina

Organizzazione: Ass. Cult. Vinyl Fest

Ingresso gratuito con donazione libera a favore dell’associazione

CREDIT:

Illustrazione Marcella Cilona

Foto Valentina Battiato

