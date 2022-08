Sorteggio scrutatori: come funzionerà a Messina per le elezioni del 25 settembre 2022

Nessuna domanda da presentare per far parte degli scrutatori a Messina alle prossime elezioni regionali e politiche del 25 settembre 2022. Per l’election day, informa il Comune, i nomi verranno sorteggiati dall’albo unico degli scrutatori formato con la chiamata alle urne dello scorso 12 giugno 2022. Come di consueto, i nominativi degli scrutatori estratti verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

A comunicarlo con una circolare risalente al 10 agosto 2022 è l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana. Per entrare a far parte degli scrutatori in vista dell’election day del 25 settembre 2022 non si dovrà fare alcuna domanda. Questo perché «tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, quindi dal 31 agosto al 5 settembre, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del Comune, procederà alla nomina degli scrutatori mediante sorteggio tra i nominativi di coloro che sono già iscritti all’Albo unico degli scrutatori».

La circolare prot. n. 12848 del 10 agosto 2022 della Regione Siciliana è disponibile a questo link.

(26)