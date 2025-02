Sopralluoghi: dal 21 febbraio la mostra fotografica di Sandro Messina

Nono appuntamento con Sopralluoghi per la mostra fotografica a Messina alla vetrina dello Studio/Anastasio in via Calamech 14. Saranno esposte le opere recenti del fotografo Sandro Messina. L’appuntamento è da venerdì 21 febbraio alle 18:30.

“Sguardo zero”: la mostra fotografica a Messina

La mostra ha il nome di “Sguardo zero” e si tratta di un racconto per immagini, visionarie e concrete allo stesso tempo. Le immagini sono legate in un ordine di profonda assonanza. Il paesaggio è visto come occasione per cogliere le figure archetipiche dei luoghi dello Stretto che si fa parte per il tutto, un attraversamento del reale alla luce dei concetti d fluidità e permeabilità.

Anche in occasione di questa mostra fotografica a Messina, è stato realizzato un libro d’artista in un numero limitato di copie. Si tratta del settimo della serie dedicata ai Sopralluoghi, con un testo e una stampa fotografica originale firmata dell’autore.

La vetrina di via Camalech è un luogo di dialogo, dispositivo di contatto con l’esterno mutevole e plurale. Inoltre, è lo scenario per il programma di Sopralluoghi che vuole attirare libere pratiche di ricerca, racconto e testimonianza del sentimento che anima le sponde dello Stretto, per un rinnovato patto con il mare e con il proprio tempo. In che modo? Attraverso le voci e i linguaggi delle arti contemporanee, con artisti, fotografi, architetti, poeti, scienziati, filosofi e storici.

La mostra sarà visitabile da venerdì 21 febbraio 2025 dalle ore 18:30 alle 21:00 fino al 14 marzo 2025.

