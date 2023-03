Sicilia. Borse di studio Ersu, l’Assessore Turano: «Le assegneremo a tutti gli studenti idonei»

«Gli Ersu della Sicilia assegneranno borse di studio a tutti gli studenti idonei»; a comunicarlo l’Assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano. Il documento di Economia e finanza regionale 2022/2024 prevede, infatti, l’incremento delle borse di studio annuali fino alla copertura del 100% degli studenti aventi diritto.

«Il nostro obiettivo – spiega Turano – è attrarre il capitale umano studentesco che spesso si trasferisce altrove per gli studi, erogando incentivi alle università siciliane e agli istituti Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) in ragione del numero di studenti che, iscritti ad altri atenei nazionali o esteri, possano agevolmente fare rientro nelle sedi accademiche siciliane per proseguire o completare il proprio percorso di studio, come previsto dal comma 27, art.5, della legge regionale 9/2020».

Adesso, i vertici Ersu della Sicilia hanno attivato gli uffici competenti per effettuare una ricognizione rapida e trasmettere i dati relativi alle somme necessarie per soddisfare tutte le richieste degli studenti aventi diritto.

A questo link per collegarsi con il sito dell’Ersu Messina.

(68)