Settimana della dislessia 2022: tutti gli eventi a Messina il 4 e 5 ottobre

Dal 3 al 9 ottobre è la Settimana Nazionale della Dislessia, organizzata da AID Associazione Italiana Dislessia, in concomitanza con le iniziative in programma a livello europeo. Tema di questa settima edizione è “Per un mondo senza etichette: inclusione e innovazione”. Vediamo quali sono gli eventi (gratuiti) promossi a Messina per sensibilizzare e informare sul tema.

La prossima settimana in tutta Europa si discute di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), come la dislessia, per aumentare la consapevolezza sul tema e informare sulle metodologie più efficaci per affrontarli e gestirli. Tantissimi gli eventi gratuiti organizzati in tutta Italia da centinaia di volontari di oltre 60 sezioni provinciali AID, in collaborazione con enti pubblici, del terzo settore e istituti scolastici.

Cosa sono i DSA?

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono disturbi del neuro-sviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente che si manifestano con l’inizio della scolarizzazione.

Si dividono in:

Dislessia – disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella decodifica del testo;

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

Settimana della dislessia 2022: gli eventi a Messina dal 4 e 5 ottobre

In particolare, la sezione AID di Messina organizza due incontri gratuiti per approfondire i temi legati ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Martedì 4 Ottobre – “Al passo col tempo: l’Ateneo di Messina verso l’inclusione degli studenti con DSA”, presso l’Aula Rettorato dell’Università di Messina, piazza Pugliatti, Messina, dalle ore 15.30 alle ore 19.00. Il convegno sarà incentrato sulle strategie e le modalità di inclusione degli studenti con DSA nell’Ateneo di Messina. L’evento è rivolto a studenti universitari, docenti universitari, insegnanti, tutor dell’apprendimento. La partecipazione all’evento in presenza è libera e gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. Sarà possibile seguire inoltre l’evento online, su piattaforma Microsoft Teams, collegandosi al link preposto sul sito AID. Si prevede il riconoscimento di 0,25 CFU a tutti gli studenti UniMe che seguiranno l’evento in presenza e su Teams.

